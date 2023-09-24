Бумажные фонарики и цифровой факелоносец — красочная церемония открытия Азиатских игр

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Поднятие флага на Церемонии открытия Азиады.
Поднятие флага на Церемонии открытия Азиады.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.
Факелоносцы передают друг другу олимпийский огонь.
Факелоносцы передают друг другу олимпийский огонь.
Зажжение олимпийского факела на Азиаде превратили в цифровое и огненное шоу - впервые факел вместе с реальным спортсменом "зажигал" цифровой факеолоносец.
Зажжение олимпийского факела на Азиаде превратили в цифровое и огненное шоу - впервые факел вместе с реальным спортсменом "зажигал" цифровой факеолоносец.
Парад команд на церемонии открытия Азиады.
Парад команд на церемонии открытия Азиады.
Парад команд: сборная Японии.
Парад команд: сборная Японии.
Парад команд: участники команды Китая.
Парад команд: участники команды Китая.
Десятки традиционных китайских бумажных фонариков как часть красочного шоу.
Десятки традиционных китайских бумажных фонариков как часть красочного шоу.
Зрители на стадионе размахивают флагами Китая.
Зрители на стадионе размахивают флагами Китая.
Световое шоу на церемонии открытия Азиады.
Световое шоу на церемонии открытия Азиады.