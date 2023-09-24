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Бумажные фонарики и цифровой факелоносец — красочная церемония открытия Азиатских игр
Бумажные фонарики и цифровой факелоносец — красочная церемония открытия Азиатских игр
Церемония открытия летней Азиады в Ханчжоу потрясала своей красочностью и использованием современных мультимедийных технологий.
2023-09-24T22:01+0500
2023-09-24T22:01+0500
фото
спорт
китай
азиатские игры
открытие
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фото спорт китай ханчжоу летние азиатские игры церемония открытия
фото спорт китай ханчжоу летние азиатские игры церемония открытия

Бумажные фонарики и цифровой факелоносец — красочная церемония открытия Азиатских игр

22:01 24.09.2023
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НовостиTelegram
Церемония открытия летней Азиады в Ханчжоу потрясала своей красочностью и использованием современных мультимедийных технологий.
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
1/14
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

© AFP 2023 / William West

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
2/14
© AFP 2023 / William West

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
3/14
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

© AFP 2023 / Philip Fong

Поднятие флага на Церемонии открытия Азиады.

Поднятие флага на Церемонии открытия Азиады. - Sputnik Узбекистан
4/14
© AFP 2023 / Philip Fong

Поднятие флага на Церемонии открытия Азиады.

© AP Photo / Vincent Thian

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AP Photo / Vincent Thian

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

© AFP 2023 / William West

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
6/14
© AFP 2023 / William West

Красочное представление на Церемонии открытия 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу.

© AP Photo / Louise Delmotte

Факелоносцы передают друг другу олимпийский огонь.

Факелоносцы передают друг другу олимпийский огонь. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Louise Delmotte

Факелоносцы передают друг другу олимпийский огонь.

© AFP 2023 / Adek Berry

Зажжение олимпийского факела на Азиаде превратили в цифровое и огненное шоу - впервые факел вместе с реальным спортсменом "зажигал" цифровой факеолоносец.

Зажжение олимпийского факела на Азиаде превратили в цифровое и огненное шоу - впервые факел вместе с реальным спортсменом &quot;зажигал&quot; цифровой факеолоносец. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AFP 2023 / Adek Berry

Зажжение олимпийского факела на Азиаде превратили в цифровое и огненное шоу - впервые факел вместе с реальным спортсменом "зажигал" цифровой факеолоносец.

© AP Photo / Lee Jin-man

Парад команд на церемонии открытия Азиады.

Парад команд на церемонии открытия Азиады. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Lee Jin-man

Парад команд на церемонии открытия Азиады.

© AP Photo / Lee Jin-man

Парад команд: сборная Японии.

Парад команд: сборная Японии. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo / Lee Jin-man

Парад команд: сборная Японии.

© AFP 2023 / William West

Парад команд: участники команды Китая.

Парад команд: участники команды Китая. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2023 / William West

Парад команд: участники команды Китая.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Десятки традиционных китайских бумажных фонариков как часть красочного шоу.

Десятки традиционных китайских бумажных фонариков как часть красочного шоу. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Десятки традиционных китайских бумажных фонариков как часть красочного шоу.

© AP Photo / Louise Delmotte

Зрители на стадионе размахивают флагами Китая.

Зрители на стадионе размахивают флагами Китая. - Sputnik Узбекистан
13/14
© AP Photo / Louise Delmotte

Зрители на стадионе размахивают флагами Китая.

© AFP 2023 / Hector Retamal

Световое шоу на церемонии открытия Азиады.

Световое шоу на церемонии открытия Азиады. - Sputnik Узбекистан
14/14
© AFP 2023 / Hector Retamal

Световое шоу на церемонии открытия Азиады.

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