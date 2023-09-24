https://uz.sputniknews.ru/20230924/krechetki-soxraneniye-vida-video-39269056.html

Как защитить вымирающих птиц в Узбекистане — видео

Как защитить вымирающих птиц в Узбекистане — видео

Эти общительные птицы оказались на грани вымирания. Во время долгого перелёта, около 40% оставшихся птицы этого вида отдыхают на водохранилище Талимарджан. Как помочь сохранению исчезающего вида Sputnik рассказал орнитолог.

2023-09-24T21:07+0500

2023-09-24T21:07+0500

2023-09-24T21:07+0500

узбекистан

общество

птицы

красная книга

экология

видео

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Каждый год на водохранилище Талимарджан прилетают кречетки – очень дружелюбные и миролюбивые птицы. На английском языке их даже называют "sociable lapwing", что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. К 2018 году численность этих птиц в Европе сократилась на 80%.Во время долгого перелета на юг около 7 тысяч кречеток, а это 42% оставшихся в мире птиц этого вида, останавливаются на отдых на водохранилище Талимарджан. Здесь они едят, набираются сил, а затем вновь продолжают свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.По инициативе Общества, восточная часть водохранилища, где отдыхают кречётки, получила статус заказника. Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.Один из них – cдача водоема в аренду для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети беспокоят птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 4800 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.Скот, который пасется на берегу водоема, нисколько не мешает птицам, скорее наоборот. Ведь животных сопровождают насекомые, а это – пища кречеток. Но Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания краснокнижных птиц должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.На вопрос, почему вымирает кречетка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития хозкультуры, большую роль в исчезновении кречетки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые летит кречётка, на нее и вовсе охотятся.Ранее мы писали о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, которые были изданы в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.

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