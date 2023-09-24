https://uz.sputniknews.ru/20230924/krechetki-soxraneniye-vida-video-39269056.html
Как защитить вымирающих птиц в Узбекистане — видео
Как защитить вымирающих птиц в Узбекистане — видео
Эти общительные птицы оказались на грани вымирания. Во время долгого перелёта, около 40% оставшихся птицы этого вида отдыхают на водохранилище Талимарджан. Как помочь сохранению исчезающего вида Sputnik рассказал орнитолог.
2023-09-24T21:07+0500
2023-09-24T21:07+0500
2023-09-24T21:07+0500
узбекистан
общество
птицы
красная книга
экология
видео
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Каждый год на водохранилище Талимарджан прилетают кречетки – очень дружелюбные и миролюбивые птицы. На английском языке их даже называют "sociable lapwing", что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. К 2018 году численность этих птиц в Европе сократилась на 80%.Во время долгого перелета на юг около 7 тысяч кречеток, а это 42% оставшихся в мире птиц этого вида, останавливаются на отдых на водохранилище Талимарджан. Здесь они едят, набираются сил, а затем вновь продолжают свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.По инициативе Общества, восточная часть водохранилища, где отдыхают кречётки, получила статус заказника. Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.Один из них – cдача водоема в аренду для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети беспокоят птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 4800 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.Скот, который пасется на берегу водоема, нисколько не мешает птицам, скорее наоборот. Ведь животных сопровождают насекомые, а это – пища кречеток. Но Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания краснокнижных птиц должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.На вопрос, почему вымирает кречетка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития хозкультуры, большую роль в исчезновении кречетки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые летит кречётка, на нее и вовсе охотятся.Ранее мы писали о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, которые были изданы в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.
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узбекистан общество экология сохранение вида кречетки вымирающий вид красная книга водохранилище талимарджан общество защиты птиц министерство экологии
узбекистан общество экология сохранение вида кречетки вымирающий вид красная книга водохранилище талимарджан общество защиты птиц министерство экологии
Как защитить вымирающих птиц в Узбекистане — видео
Эксклюзив
Эти общительные птицы оказались на грани вымирания. Во время долгого перелёта на зимовку, около 40% оставшихся птицы этого вида отдыхают на водохранилище Талимарджан в Узбекистане. Как помочь сохранению исчезающего вида корреспонденту Sputnik рассказал орнитолог.
Каждый год на водохранилище Талимарджан прилетают кречетки – очень дружелюбные и миролюбивые птицы. На английском языке их даже называют "sociable lapwing", что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. К 2018 году численность этих птиц в Европе сократилась на 80%.
Во время долгого перелета на юг около 7 тысяч кречеток, а это 42% оставшихся в мире птиц этого вида, останавливаются на отдых на водохранилище Талимарджан. Здесь они едят, набираются сил, а затем вновь продолжают свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.
"Кречётку можно считать жемчужиной и сокровищем водохранилища Талимарджан. Она останавливается в Узбекистане не только потому, что здесь всегда солнечно и тепло. Большую роль играет и гостеприимство местных жителей: кречётки, как очень общительные существа, селятся только рядом с хорошими и добрыми людьми", – говорит орнитолог и специалист Общества охраны птиц Узбекистана Олег Кашкаров.
По инициативе Общества, восточная часть водохранилища, где отдыхают кречётки, получила статус заказника. Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.
Один из них – cдача водоема в аренду для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети беспокоят птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 4800 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.
Скот, который пасется на берегу водоема, нисколько не мешает птицам, скорее наоборот. Ведь животных сопровождают насекомые, а это – пища кречеток. Но Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания краснокнижных птиц должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.
"Слишком большое стадо мешает птицам, пугает их, может затоптать. Однако в первых числах сентября одновременно выпасалось более 10 000 голов. Наши рекомендации никто не соблюдает. Нужно усилить охрану заказника на время миграции кречеток. Они прилетают в нашу страну всего на 40 дней, это ведь не так много. Помочь решить эту проблему может министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и областное Управление ведомства. Я верю, что совместными усилиями мы решим возникшие проблемы", – говорит Олег Кашкаров.
На вопрос, почему вымирает кречетка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития хозкультуры, большую роль в исчезновении кречетки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые летит кречётка, на нее и вовсе охотятся.
Ранее мы писали
о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, которые были изданы в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.