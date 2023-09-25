https://uz.sputniknews.ru/20230925/krechetki-soxraneniye-vida-video-39269056.html

Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео

Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео

Эти общительные птицы оказались на грани вымирания. Во время долгого перелёта, около 40% оставшихся птицы этого вида отдыхают на водохранилище Талимарджан. Как помочь сохранению исчезающего вида Sputnik рассказал орнитолог.

2023-09-25T12:01+0500

2023-09-25T12:01+0500

2023-09-25T12:21+0500

узбекистан

общество

птицы

красная книга

экология

видео

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Ежегодно на водохранилище Талимарджан прилетают кречётки — очень дружелюбные и миролюбивые птицы. За эти качества их прозвали Sociable Lapwing, что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. В последние годы численность этих птиц в северном Казахстане на местах гнездования сократилась вдвое, а в Европе –– на 80 %!Нелегкий перелет на юг через Талимарджан совершают 8 000 кречёток (50 % оставшихся птиц этого вида). Здесь они едят, набираются сил, чтобы продолжить свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.Что беспокоит птиц и мешает им спокойно кормиться? Есть ли угрозы для кречётки на территории водохранилища? На эти и другие вопросы находят ответы специалисты Общества охраны птиц Узбекистана, которые постоянно наблюдают за кречётками на Талимарджане.По инициативе этой организации восточная часть водохранилища, где обитают кречётки, стала "заказником". Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.Один из них — передача в аренду водоема для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети отпугивают птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 8 000 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.Что касается скота, который пасется на берегу водоема, он птицам нисколько не мешает, скорее наоборот. Ведь животных всегда сопровождают насекомые, которые служат для кречёток пищей. Однако Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания этих краснокнижных пернатых должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.На вопрос, почему вымирает кречётка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития сельхозкультуры большую роль в исчезновении кречётки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые пролетает кречётка, на нее и вовсе охотятся. Ранее мы писали о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, изданные в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.

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