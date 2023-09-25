https://uz.sputniknews.ru/20230925/krechetki-soxraneniye-vida-video-39269056.html
Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео
Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео
Эти общительные птицы оказались на грани вымирания. Во время долгого перелёта, около 40% оставшихся птицы этого вида отдыхают на водохранилище Талимарджан. Как помочь сохранению исчезающего вида Sputnik рассказал орнитолог.
2023-09-25T12:01+0500
2023-09-25T12:01+0500
2023-09-25T12:21+0500
узбекистан
общество
птицы
красная книга
экология
видео
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Ежегодно на водохранилище Талимарджан прилетают кречётки — очень дружелюбные и миролюбивые птицы. За эти качества их прозвали Sociable Lapwing, что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. В последние годы численность этих птиц в северном Казахстане на местах гнездования сократилась вдвое, а в Европе –– на 80 %!Нелегкий перелет на юг через Талимарджан совершают 8 000 кречёток (50 % оставшихся птиц этого вида). Здесь они едят, набираются сил, чтобы продолжить свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.Что беспокоит птиц и мешает им спокойно кормиться? Есть ли угрозы для кречётки на территории водохранилища? На эти и другие вопросы находят ответы специалисты Общества охраны птиц Узбекистана, которые постоянно наблюдают за кречётками на Талимарджане.По инициативе этой организации восточная часть водохранилища, где обитают кречётки, стала "заказником". Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.Один из них — передача в аренду водоема для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети отпугивают птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 8 000 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.Что касается скота, который пасется на берегу водоема, он птицам нисколько не мешает, скорее наоборот. Ведь животных всегда сопровождают насекомые, которые служат для кречёток пищей. Однако Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания этих краснокнижных пернатых должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.На вопрос, почему вымирает кречётка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития сельхозкультуры большую роль в исчезновении кречётки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые пролетает кречётка, на нее и вовсе охотятся. Ранее мы писали о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, изданные в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.
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узбекистан общество экология сохранение вида кречетки вымирающий вид красная книга водохранилище талимарджан общество защиты птиц министерство экологии
узбекистан общество экология сохранение вида кречетки вымирающий вид красная книга водохранилище талимарджан общество защиты птиц министерство экологии
Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео
12:01 25.09.2023 (обновлено: 12:21 25.09.2023)
Эксклюзив
Мало, кто знает таких птиц, как кречётки, ведь эти пернатые находятся на грани вымирания. Как помочь сохранению исчезающего вида и почему во время перелета на юг кречётки останавливаются в Узбекистане рассказал Sputnik сотрудник Общества охраны птиц .
Ежегодно на водохранилище Талимарджан прилетают кречётки — очень дружелюбные и миролюбивые птицы. За эти качества их прозвали Sociable Lapwing, что означает "общительный чибис". Однако доверчивость к людям делает и без того редкий вид еще более уязвимым. В последние годы численность этих птиц в северном Казахстане на местах гнездования сократилась вдвое, а в Европе –– на 80 %
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Нелегкий перелет на юг через Талимарджан совершают 8 000 кречёток (50 % оставшихся птиц этого вида). Здесь они едят, набираются сил, чтобы продолжить свой путь к местам зимовки в Пакистане и Омане.
"Кречётку можно считать жемчужиной и сокровищем водохранилища Талимарджан. Она останавливается в Узбекистане не только потому, что здесь всегда солнечно и тепло. Большую роль играет и гостеприимство местных жителей: кречётки, как очень общительные существа, селятся только рядом с хорошими и добрыми людьми", — говорит орнитолог и специалист Общества охраны птиц Узбекистана Олег Кашкаров.
Что беспокоит птиц и мешает им спокойно кормиться? Есть ли угрозы для кречётки на территории водохранилища? На эти и другие вопросы находят ответы специалисты Общества охраны птиц Узбекистана, которые постоянно наблюдают за кречётками на Талимарджане.
По инициативе этой организации восточная часть водохранилища, где обитают кречётки, стала "заказником". Поэтому, как отмечает Олег Кашкаров, прямых угроз для кречётки на Талимарджане нет, но существуют некоторые риски.
Один из них — передача в аренду водоема для рыболовства. Шум моторных лодок, крики людей, множество авто и расставленные сети отпугивают птиц, прилетающих на Талимарджан в поисках недолгого пристанища. Из-за шума и присутствия людей и животных более 8 000 уставших и голодных птиц вынуждены перелетать с места на место по всему водохранилищу.
Что касается скота, который пасется на берегу водоема, он птицам нисколько не мешает, скорее наоборот. Ведь животных всегда сопровождают насекомые, которые служат для кречёток пищей. Однако Общество охраны птиц пришло к выводу, что на месте обитания этих краснокнижных пернатых должно пастись не больше 4 000 голов мелкого рогатого скота.
"Слишком большое стадо занимает место отдыха птиц, мешает и пугает их. Однако в первых числах сентября здесь одновременно выпасалось более 10 000 голов. Наши рекомендации никто не соблюдает. Нужно усилить охрану заказника на время миграции кречёток. Они прилетают в нашу страну всего на 40 дней, это ведь не так много. Помочь решить эту проблему может министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и областное Управление ведомства. Я верю, что совместными усилиями мы решим ее", — говорит Олег Кашкаров.
На вопрос, почему вымирает кречётка, нет однозначного ответа. Олег Кашкаров уверен, что помимо уничтожения степей и развития сельхозкультуры большую роль в исчезновении кречётки играет то, что люди попросту не знают о редкости и значимости этого вида. В некоторых странах, через которые пролетает кречётка, на нее и вовсе охотятся.
Ранее мы писали
о том, как школьникам Узбекистана раздали Красные книги, изданные в преддверии 32-й годовщины Независимости страны по инициативе министра экологии. Цель проекта — “сформировать экологическое сознание и культуру у молодого поколения, научить бережно относиться к природе”, отметили в Минэкологии.