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https://uz.sputniknews.ru/20230924/kursanty-voennyx-vuzov-uzbekistana-prinyali-prisyagu---foto-39265011.html
Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото
Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото
Церемония принятия присяги прошла в Академии вооружённых сил и Военно-медицинской академии сооружённых сил.
2023-09-24T18:16+0500
2023-09-24T18:16+0500
узбекистан
общество
фото
минобороны узбекистана
присяга
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Учащиеся первого курса высших учебных заведений Министерства обороны принесли присягу. Об этом Sputnik сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Церемония присяги прошла 24 сентября в Академии вооруженных сил и Военно-медицинской академии вооруженных сил Узбекистана.В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены Общественного совета Минобороны, военнослужащие, родители и курсанты.Церемонии принятия присяги прошли также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Высшей военной авиационной академии, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.
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узбекистан минобороны присяга академия вооруженных сил военно-медицинская академия чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище высшая военная академия авиации институт информационно-коммуникационных технологий и связи
узбекистан минобороны присяга академия вооруженных сил военно-медицинская академия чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище высшая военная академия авиации институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото

18:16 24.09.2023
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Церемония принятия присяги прошла в Академии вооружённых сил и Военно-медицинской академии сооружённых сил.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Учащиеся первого курса высших учебных заведений Министерства обороны принесли присягу. Об этом Sputnik сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
1/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
2/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
3/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
4/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
5/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
6/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
7/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
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© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
9/10
© Министерство обороны
© Министерство обороны
Курсанты приняли присягу в высших военных учебных заведениях - Sputnik Узбекистан
10/10
© Министерство обороны
Церемония присяги прошла 24 сентября в Академии вооруженных сил и Военно-медицинской академии вооруженных сил Узбекистана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены Общественного совета Минобороны, военнослужащие, родители и курсанты.
Церемонии принятия присяги прошли также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Высшей военной авиационной академии, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.
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