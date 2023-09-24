https://uz.sputniknews.ru/20230924/kursanty-voennyx-vuzov-uzbekistana-prinyali-prisyagu---foto-39265011.html

Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото

Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото

Церемония принятия присяги прошла в Академии вооружённых сил и Военно-медицинской академии сооружённых сил.

2023-09-24T18:16+0500

2023-09-24T18:16+0500

2023-09-24T18:16+0500

узбекистан

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минобороны узбекистана

присяга

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Учащиеся первого курса высших учебных заведений Министерства обороны принесли присягу. Об этом Sputnik сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Церемония присяги прошла 24 сентября в Академии вооруженных сил и Военно-медицинской академии вооруженных сил Узбекистана.В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены Общественного совета Минобороны, военнослужащие, родители и курсанты.Церемонии принятия присяги прошли также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Высшей военной авиационной академии, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.

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