ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Учащиеся первого курса высших учебных заведений Министерства обороны принесли присягу. Об этом Sputnik сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Церемония присяги прошла 24 сентября в Академии вооруженных сил и Военно-медицинской академии вооруженных сил Узбекистана.В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены Общественного совета Минобороны, военнослужащие, родители и курсанты.Церемонии принятия присяги прошли также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Высшей военной авиационной академии, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.
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Курсанты военных вузов Узбекистана приняли присягу - фото
Церемония присяги прошла 24 сентября в Академии вооруженных сил и Военно-медицинской академии вооруженных сил Узбекистана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены Общественного совета Минобороны, военнослужащие, родители и курсанты.
Церемонии принятия присяги прошли также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Высшей военной авиационной академии, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи.