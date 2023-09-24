https://uz.sputniknews.ru/20230924/pogoda-tashkent-24-sentyabr-2023-39243699.html
Чего ждать в воскресенье — погода в Ташкенте на 24 сентября
Чего ждать в воскресенье — погода в Ташкенте на 24 сентября
В последний день выходных синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
2023-09-24T05:07+0500
2023-09-24T05:07+0500
2023-09-24T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +25-27.
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Чего ждать в воскресенье — погода в Ташкенте на 24 сентября
В последний день выходных синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +25-27.