https://uz.sputniknews.ru/20230924/pogoda-tashkent-24-sentyabr-2023-39243699.html

Чего ждать в воскресенье — погода в Ташкенте на 24 сентября

Чего ждать в воскресенье — погода в Ташкенте на 24 сентября

В последний день выходных синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.

2023-09-24T05:07+0500

2023-09-24T05:07+0500

2023-09-24T05:07+0500

погода

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +25-27.

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