https://uz.sputniknews.ru/20230924/ukraina-embargo-produkty-39257063.html

Украина может терять $230 млн в месяц из-за эмбарго европейских стран на продукты

Украина может терять $230 млн в месяц из-за эмбарго европейских стран на продукты

Эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины ввели Словакия, Венгрия и Польша.

2023-09-24T13:10+0500

2023-09-24T13:10+0500

2023-09-24T14:24+0500

в мире

украина

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польша

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эмбарго

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ежемесячные потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, введенного странами Восточной Европы, могут достигать $230 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб страны.Эмбарго на украинские продукты ввели Словакия, Венгрия и Польша. Потери от запрета сравнимы с тем, сколько страна зарабатывает на транзите газа за квартал, пишет агентство. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши ввели ограничение в одностороннем порядке и расширили перечень запрещенных к ввозу продуктов. Украина в ответ подала жалобу в ВТО. Больше всего пострадает Украина из-за эмбарго Польши. Оно включает в себя пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. В сентябре-декабре прошлого года Польша закупала в соседней стране этих товаров в среднем на $112 млн. Венгрия запретила ввоз 24 видов продуктов, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед. Это может стоить Украине $89 млн - на такую сумму в среднем закупалось этих украинских товаров в конце прошлого года. Словакия запретила ввоз лишь пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника. Последние месяцы страна закупала их на $26,4 млн. Основные потенциальные потери Украина понесет от эмбарго восточноевропейских стран на кукурузу - закупки этого зерна тремя странами в среднем составляли $100 млн в месяц в конце прошлого года. Второй по значимости продукцией являются семена рапса. В результате запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины со стороны Венгрии, Польши и Словакии может обойтись в среднем в $227,2 млн в месяц. Это почти столько же, сколько в прошлом году "Нафтогаз" получал от транзита газа за квартал - $234,4 млн, следует из анализа РИА Новости отчетности компании.

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