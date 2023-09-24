https://uz.sputniknews.ru/20230924/xanchjou--2022-medali-39257820.html
Ханчжоу – 2022: узбекские спортсмены завоевывают первые медали
Ханчжоу – 2022: узбекские спортсмены завоевывают первые медали
Первую золотую медаль для сборной добыла дзюдоистка Диёра Келдиёрова.
2023-09-24T16:02+0500
2023-09-24T16:02+0500
2023-09-24T16:02+0500
спорт
узбекистан
азиатские игры
дзюдо
академическая гребля
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана завоевала первые награды на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. Первую золотую медаль для команды республики завоевала дзюдоистка Диёра Келдиёрова, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.Спортсмен из Узбекистана, выступавший в весовой категории до 52 кг, одержал победу над представителем ОАЭ Биршельт Хорлодои и стала чемпионкой Азии.Медали завоевали также Луизахан Исламова и Малика Тагматова, участвовавшие в женской парной программе легкого веса по академической гребле. В финальном состязании они пересекли финишную черту вторыми и завоевали "серебро".Мужская команда по академической гребле в составе Шахзода Нурматова и Собирджона Сафаралиева завоевала бронзовую медальЕще две серебряные медали завоевали пары гребцов: Шахбоз Холмирзаев и Мехрожбек Маматкулов, а также Шехроз Хакимов и Дилшоджон Худойбердиев в программе М2х и М2.
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узбекистан спорт азиатские игры ханчжоу диера келдиерова дзюдо академическая гребля
узбекистан спорт азиатские игры ханчжоу диера келдиерова дзюдо академическая гребля
Ханчжоу – 2022: узбекские спортсмены завоевывают первые медали
Первую золотую медаль для сборной добыла дзюдоистка Диёра Келдиёрова.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik
. Сборная команда Узбекистана завоевала первые награды на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. Первую золотую медаль для команды республики завоевала дзюдоистка Диёра Келдиёрова, сообщили
в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Спортсмен из Узбекистана, выступавший в весовой категории до 52 кг, одержал победу над представителем ОАЭ Биршельт Хорлодои и стала чемпионкой Азии.
Медали завоевали также Луизахан Исламова и Малика Тагматова, участвовавшие в женской парной программе легкого веса по академической гребле. В финальном состязании они пересекли финишную черту вторыми и завоевали "серебро".
Мужская команда по академической гребле в составе Шахзода Нурматова и Собирджона Сафаралиева завоевала бронзовую медаль
Еще две серебряные медали завоевали пары гребцов: Шахбоз Холмирзаев и Мехрожбек Маматкулов, а также Шехроз Хакимов и Дилшоджон Худойбердиев в программе М2х и М2.