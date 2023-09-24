https://uz.sputniknews.ru/20230924/yasno-i-suxo-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-25-sentyabrya-39268717.html

Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября

Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября

На всей территории республики осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-09-24T19:42+0500

2023-09-24T19:42+0500

2023-09-24T19:42+0500

узбекистан

погода

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На всей территории Узбекистана в понедельник ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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