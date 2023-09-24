Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября
На всей территории республики осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На всей территории Узбекистана в понедельник ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 6-11, днем 18-23 градуса тепла.