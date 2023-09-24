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https://uz.sputniknews.ru/20230924/yasno-i-suxo-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-25-sentyabrya-39268717.html
Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября
Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября
На всей территории республики осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-09-24T19:42+0500
2023-09-24T19:42+0500
узбекистан
погода
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На всей территории Узбекистана в понедельник ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан общество погода прогноз погоды узгидромет
узбекистан общество погода прогноз погоды узгидромет

Ясно и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 25 сентября

19:42 24.09.2023
© unsplash.com/Muhammadqodir AbdubannobovФергана
Фергана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
© unsplash.com/Muhammadqodir Abdubannobov
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На всей территории республики осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На всей территории Узбекистана в понедельник ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 6-11, днем 18-23 градуса тепла.
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