https://uz.sputniknews.ru/20230924/zarplata-tashkent-video-39259980.html
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь в Ташкенте — видео
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь в Ташкенте — видео
Sputnik провел опрос среди жителей Ташкента, чтобы узнать, какую зарплату они считают достаточной для жизни в комфортных условиях.
2023-09-24T16:56+0500
2023-09-24T16:56+0500
2023-09-24T16:56+0500
видео
узбекистан
ташкент
общество
зарплата
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Уровень жизни в Узбекистане довольно высок. При этом даже на небольшую по европейским меркам зарплату в столице республики можно жить вполне хорошо.Между тем, у каждого свое понятие о достатке. Мы решили поинтересоваться у жителей города, какой ежемесячный доход они считают достаточным для комфортной жизни.Мнения разделились. Некоторые респонденты считают, что для комфортной жизни в Ташкенте необходимо зарабатывать не менее 10 млн сумов, это обеспечит хороший уровень жизни, оплату жилья, питания, образования и развлечений.Другие же считают, что комфортные условия зависят не только от дохода, но и от умения управлять своими финансами и находить баланс между расходами и доходами.
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видео опрос узбекистан ташкент уровень жизни прожиточный минимум заработная плата какой зарплаты хватит сколько зарабатывать какой доход комфортная жизнь
видео опрос узбекистан ташкент уровень жизни прожиточный минимум заработная плата какой зарплаты хватит сколько зарабатывать какой доход комфортная жизнь
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь в Ташкенте — видео
Эксклюзив
Sputnik провел опрос среди жителей Ташкента, чтобы узнать, какую зарплату они считают достаточной для жизни в комфортных условиях.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Уровень жизни в Узбекистане довольно высок. При этом даже на небольшую по европейским меркам зарплату в столице республики можно жить вполне хорошо.
Между тем, у каждого свое понятие о достатке. Мы решили поинтересоваться у жителей города, какой ежемесячный доход они считают достаточным для комфортной жизни.
Мнения разделились. Некоторые респонденты считают, что для комфортной жизни в Ташкенте необходимо зарабатывать не менее 10 млн сумов, это обеспечит хороший уровень жизни, оплату жилья, питания, образования и развлечений.
Другие же считают, что комфортные условия зависят не только от дохода, но и от умения управлять своими финансами и находить баланс между расходами и доходами.