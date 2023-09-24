https://uz.sputniknews.ru/20230924/zarplata-tashkent-video-39259980.html

Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь в Ташкенте — видео

Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь в Ташкенте — видео

Sputnik провел опрос среди жителей Ташкента, чтобы узнать, какую зарплату они считают достаточной для жизни в комфортных условиях.

2023-09-24T16:56+0500

2023-09-24T16:56+0500

2023-09-24T16:56+0500

видео

узбекистан

ташкент

общество

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/16/39230045_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4877436c3caf4767f06d71073b9d031f.png

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Уровень жизни в Узбекистане довольно высок. При этом даже на небольшую по европейским меркам зарплату в столице республики можно жить вполне хорошо.Между тем, у каждого свое понятие о достатке. Мы решили поинтересоваться у жителей города, какой ежемесячный доход они считают достаточным для комфортной жизни.Мнения разделились. Некоторые респонденты считают, что для комфортной жизни в Ташкенте необходимо зарабатывать не менее 10 млн сумов, это обеспечит хороший уровень жизни, оплату жилья, питания, образования и развлечений.Другие же считают, что комфортные условия зависят не только от дохода, но и от умения управлять своими финансами и находить баланс между расходами и доходами.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео опрос узбекистан ташкент уровень жизни прожиточный минимум заработная плата какой зарплаты хватит сколько зарабатывать какой доход комфортная жизнь