https://uz.sputniknews.ru/20230925/eaes-promkooperatsiya-v-v-aviastroenii-39298018.html
Страны ЕАЭС будут углублять промкооперацию, в том числе в авиастроении
Страны ЕАЭС будут углублять промкооперацию, в том числе в авиастроении
В рамках союза уже подписана дорожная карта, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.
2023-09-25T17:05+0500
2023-09-25T17:05+0500
2023-09-25T17:17+0500
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роман головченко
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Страны ЕАЭС будут углублять промышленную кооперацию в авиастроении. В рамках союза в этом году подписана соответствующая дорожная карта, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на пленарной сессии международной выставки "Иннопром". По мнению министра, развитие промышленной кооперации является основным условием для достижения ЕАЭС технологического суверенитета.Головченко, также выразил уверенность в том, что новый механизм субсидирования будет способствовать развитию совместных проектов промкооперации.Глава белорусского правительства призвал всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку "сквозных" проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов.Выступавший на этом же заседании премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал союзников активнее включаться в промышленную кооперацию, чтобы сделать экономику ЕАЭС более конкурентоспособной и устойчивой к внешним факторам.В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС в январе этого года Владимир Путин назвал развитие авиастроения одним из приоритетов работы союза.Напомним, Россия и Узбекистан в настоящее время разрабатывают совместные проекты импортозамещения в области самолетостроения. В частности, в рамках выставки "Иннопром-2022" губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с потенциальными партнерами расширение промышленного сотрудничества по гражданскому авиастроению и формирование евразийской технологической платформы.Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров на той же выставке заявил, что созданные еще в советские времена и сохраненные мощности Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова могут стать хорошей основой для сотрудничества двух стран в сфере самолетостроения.
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еаэс евразийский экономический союз беларусь премьер-министр роман головченко промышленная кооперация авиастроение россия владимир путин узбекистан
еаэс евразийский экономический союз беларусь премьер-министр роман головченко промышленная кооперация авиастроение россия владимир путин узбекистан
Страны ЕАЭС будут углублять промкооперацию, в том числе в авиастроении
17:05 25.09.2023 (обновлено: 17:17 25.09.2023)
В рамках союза уже подписана дорожная карта, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Страны ЕАЭС будут углублять промышленную кооперацию в авиастроении. В рамках союза в этом году подписана соответствующая дорожная карта, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на пленарной сессии международной выставки "Иннопром".
"У нас есть технологические и кадровые возможности для углубления полноформатной производственной кооперации. Нужно лишь постоянно задаваться этой целью. Нужно объединять усилия, координировать действия и создавать нужные условия для предприятий", — подчеркнул Головченко
По мнению министра, развитие промышленной кооперации является основным условием для достижения ЕАЭС технологического суверенитета.
"Только развивая кооперацию предприятий, мы сумеем решить важнейшую задачу обеспечения технологического суверенитета (Евразийского экономического — ред.) союза. Это снижение зависимости нашей промышленности от зарубежных комплектующих, технологий и оборудования. Это позволит не только загрузить свои производственные мощности, произвести их модернизацию и техническое переоснащение, но и самое главное — создать рабочие места, сформировать собственные компетенции, реально востребованные промышленным сектором", — сказал он.
Головченко, также выразил уверенность в том, что новый механизм субсидирования будет способствовать развитию совместных проектов промкооперации.
"Мы рассчитываем, что этой работе будет способствовать и одобренный Высшим евразийским экономическим советом механизм субсидирования из бюджета ЕАЭС проектов в области кооперации", — отметил Головченко.
Глава белорусского правительства призвал всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку "сквозных" проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов.
Выступавший на этом же заседании премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал союзников активнее включаться в промышленную кооперацию, чтобы сделать экономику ЕАЭС более конкурентоспособной и устойчивой к внешним факторам.
"Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам и защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции", — подчеркнул Мишустин.
В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС в январе этого года Владимир Путин назвал развитие авиастроения одним из приоритетов работы союза.
Напомним, Россия и Узбекистан в настоящее время разрабатывают совместные проекты импортозамещения в области самолетостроения. В частности, в рамках выставки "Иннопром-2022" губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с потенциальными партнерами расширение промышленного сотрудничества по гражданскому авиастроению и формирование евразийской технологической платформы.
Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров на той же выставке заявил, что созданные еще в советские времена и сохраненные мощности Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова могут стать хорошей основой для сотрудничества двух стран в сфере самолетостроения.