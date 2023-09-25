https://uz.sputniknews.ru/20230925/eaes-promkooperatsiya-v-v-aviastroenii-39298018.html

Страны ЕАЭС будут углублять промкооперацию, в том числе в авиастроении

Страны ЕАЭС будут углублять промкооперацию, в том числе в авиастроении

В рамках союза уже подписана дорожная карта, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.

2023-09-25T17:05+0500

2023-09-25T17:05+0500

2023-09-25T17:17+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

беларусь

промышленность

премьер-министр

роман головченко

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/18/24167694_227:0:2976:1546_1920x0_80_0_0_67b1886b3f225992ab1b1c8e0cc0e245.jpg

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Страны ЕАЭС будут углублять промышленную кооперацию в авиастроении. В рамках союза в этом году подписана соответствующая дорожная карта, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на пленарной сессии международной выставки "Иннопром". По мнению министра, развитие промышленной кооперации является основным условием для достижения ЕАЭС технологического суверенитета.Головченко, также выразил уверенность в том, что новый механизм субсидирования будет способствовать развитию совместных проектов промкооперации.Глава белорусского правительства призвал всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку "сквозных" проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов.Выступавший на этом же заседании премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал союзников активнее включаться в промышленную кооперацию, чтобы сделать экономику ЕАЭС более конкурентоспособной и устойчивой к внешним факторам.В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС в январе этого года Владимир Путин назвал развитие авиастроения одним из приоритетов работы союза.Напомним, Россия и Узбекистан в настоящее время разрабатывают совместные проекты импортозамещения в области самолетостроения. В частности, в рамках выставки "Иннопром-2022" губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с потенциальными партнерами расширение промышленного сотрудничества по гражданскому авиастроению и формирование евразийской технологической платформы.Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров на той же выставке заявил, что созданные еще в советские времена и сохраненные мощности Ташкентского авиационного производственного объединения им. Чкалова могут стать хорошей основой для сотрудничества двух стран в сфере самолетостроения.

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс евразийский экономический союз беларусь премьер-министр роман головченко промышленная кооперация авиастроение россия владимир путин узбекистан