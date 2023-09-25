https://uz.sputniknews.ru/20230925/glva-yevrokomitet-nato-prizyv-bombejka-belgrad-39273026.html

Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

Фелингер утверждает, что в Баньске началась сербская война против Косово.

2023-09-25T10:26+0500

2023-09-25T10:26+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии, сообщает РИА Новости. По словам Фелингера, в Баньске началась "сербская война против Косово", при этом он никак не аргументирует свою позицию.Обострение в КосовоПремьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды".Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших, позднее сообщив об убийстве одного из них. Ведомство проинформировало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших, призвав их сдаться.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Протесты на севере краяС конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

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