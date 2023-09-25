https://uz.sputniknews.ru/20230925/glva-yevrokomitet-nato-prizyv-bombejka-belgrad-39273026.html
Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград
Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград
Фелингер утверждает, что в Баньске началась сербская война против Косово.
2023-09-25T10:26+0500
2023-09-25T10:26+0500
2023-09-25T11:00+0500
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евросоюз
сербия
нато
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии, сообщает РИА Новости. По словам Фелингера, в Баньске началась "сербская война против Косово", при этом он никак не аргументирует свою позицию.Обострение в КосовоПремьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды".Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших, позднее сообщив об убийстве одного из них. Ведомство проинформировало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших, призвав их сдаться.Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Протесты на севере краяС конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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в мире евросоюз сербия нато
в мире евросоюз сербия нато
Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград
10:26 25.09.2023 (обновлено: 11:00 25.09.2023)
Фелингер утверждает, что в Баньске началась сербская война против Косово.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии, сообщает РИА Новости.
"Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в социальной сети X.
По словам Фелингера, в Баньске началась "сербская война против Косово", при этом он никак не аргументирует свою позицию.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти утверждал сегодня, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич. Ранения получили двое полицейских, один из них умер. Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении "сербские преступные банды".
Полиция самопровозглашенной республики начала поиск нападавших, позднее сообщив об убийстве одного из них. Ведомство проинформировало, что закрыло въезд на север края через КПП "Ярине" и "Брняк". При этом Курти заявил, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших, призвав их сдаться.
Днем в воскресенье Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви сообщила, что вооруженные люди на бронированном автомобиле вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
С конца мая косовские сербы протестуют в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица с требованием отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.