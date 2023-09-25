https://uz.sputniknews.ru/20230925/grebtsy-uzbekistana-zoloto-aziatskiye-igry-xanchjou-39270435.html

Гребцы Узбекистана продолжают завоевывать золото на Азиатских играх

Гребцы Узбекистана продолжают завоевывать золото на Азиатских играх

Высшие награды сборной республики присудили по результатам индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин, а также соревнований в программе М-4 среди мужчин.

2023-09-25T08:54+0500

2023-09-25T08:54+0500

2023-09-25T08:54+0500

узбекистан

академическая гребля

золотая медаль

медали

серебро

женщины

мужчины

китай

азиатские игры

ханчжоу

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Во второй день розыгрыша медалей XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в программе индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин узбекистанка Анна Пракатень завоевала золото, сообщает НОК.Серебро и бронза у ее соперниц из Китая и Японии.В программе М4 среди мужчин по академической гребле золотую медаль получил квартет Шехроза Хакимова, Давржона Давронова, Дилшоджона Худойбердиева и Алишера Турдиева, который, первым пересёк финишную черту.В свою очередь, Шахзод Нурматов, Шахбоз Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов и Собиржон Сафаралиев, стартовавшие в программе М4x по академической гребле, завоевали серебряные медали. В этом старте золото досталась команде Китая, бронза — Индии.Сегодня на XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 узбекская делегация будет представлена в 15 видах спорта. В борьбу вступают таэквондисты, также в командных видах спорта будут соревноваться атлеты.

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