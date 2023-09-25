https://uz.sputniknews.ru/20230925/grebtsy-uzbekistana-zoloto-aziatskiye-igry-xanchjou-39270435.html
Гребцы Узбекистана продолжают завоевывать золото на Азиатских играх
Гребцы Узбекистана продолжают завоевывать золото на Азиатских играх
Высшие награды сборной республики присудили по результатам индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин, а также соревнований в программе М-4 среди мужчин.
2023-09-25T08:54+0500
2023-09-25T08:54+0500
2023-09-25T08:54+0500
узбекистан
академическая гребля
золотая медаль
медали
серебро
женщины
мужчины
китай
азиатские игры
ханчжоу
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Во второй день розыгрыша медалей XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в программе индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин узбекистанка Анна Пракатень завоевала золото, сообщает НОК.Серебро и бронза у ее соперниц из Китая и Японии.В программе М4 среди мужчин по академической гребле золотую медаль получил квартет Шехроза Хакимова, Давржона Давронова, Дилшоджона Худойбердиева и Алишера Турдиева, который, первым пересёк финишную черту.В свою очередь, Шахзод Нурматов, Шахбоз Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов и Собиржон Сафаралиев, стартовавшие в программе М4x по академической гребле, завоевали серебряные медали. В этом старте золото досталась команде Китая, бронза — Индии.Сегодня на XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 узбекская делегация будет представлена в 15 видах спорта. В борьбу вступают таэквондисты, также в командных видах спорта будут соревноваться атлеты.
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узбекистан академическая гребля спорт ханчжоу азиатские игры китай золотая медаль мужчины женщины спорт
узбекистан академическая гребля спорт ханчжоу азиатские игры китай золотая медаль мужчины женщины спорт
Гребцы Узбекистана продолжают завоевывать золото на Азиатских играх
Высшие награды сборной республики присудили по результатам индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин, а также соревнований в программе М-4 среди мужчин.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Во второй день розыгрыша медалей XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в программе индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин узбекистанка Анна Пракатень завоевала золото, сообщает НОК.
Серебро и бронза у ее соперниц из Китая и Японии.
В программе М4 среди мужчин по академической гребле золотую медаль получил
квартет Шехроза Хакимова, Давржона Давронова, Дилшоджона Худойбердиева и Алишера Турдиева, который, первым пересёк финишную черту.
В свою очередь, Шахзод Нурматов, Шахбоз Холмирзаев, Мехрожбек Маматкулов и Собиржон Сафаралиев, стартовавшие в программе М4x по академической гребле, завоевали серебряные медали. В этом старте золото досталась команде Китая, бронза — Индии.
Сегодня на XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 узбекская делегация будет представлена в 15 видах спорта. В борьбу вступают таэквондисты, также в командных видах спорта будут соревноваться атлеты.