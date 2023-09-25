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https://uz.sputniknews.ru/20230925/konkurs-okeanskoy-fotografii-39306442.html
Реактивный пингвин и последняя трапеза рыбы: победители конкурса океанской фотографии
Реактивный пингвин и последняя трапеза рыбы: победители конкурса океанской фотографии
Ежегодный конкурс морской фотографии призван показать красоту водной стихии и ее обитателей и хрупкость экосистемы Земли.
2023-09-25T22:11+0500
2023-09-25T22:11+0500
фото
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море
океан
конкурс
конкурс фотографий
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фото ocean photographer award 2023 конкурс фотографий лучшие фотографии моря океана морской стихии морских обитателей.
фото ocean photographer award 2023 конкурс фотографий лучшие фотографии моря океана морской стихии морских обитателей.

Реактивный пингвин и последняя трапеза рыбы: победители конкурса океанской фотографии

22:11 25.09.2023
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Ежегодный конкурс морской фотографии призван показать красоту водной стихии и ее обитателей и хрупкость экосистемы Земли.
© Foto : Jialing Cai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jialing Cai, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.

Снимок фотографа Jialing Cai, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса &quot;катается&quot; на палочке в мутной воде на Филиппинах. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jialing Cai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jialing Cai, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.

© Foto : Andrei Savin/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Andrei Savin/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.

© Foto : Alvaro Herrero López-Beltrán/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Alvaro Herrero López-Beltrán, занявший 3е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.

Снимок фотографа Alvaro Herrero López-Beltrán, занявший 3е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Alvaro Herrero López-Beltrán/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Alvaro Herrero López-Beltrán, занявший 3е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.

© Foto : Jack Pokoj/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jack Pokoj, победивший в категории Wildlife конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. 1st place Wildlife Photographer of the Year. "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник попытался проглотить рыбку целиком, но не смог.

Снимок фотографа Jack Pokoj, победивший в категории Wildlife конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. 1st place Wildlife Photographer of the Year. &quot;Сюрприз&quot; во рту у ящероголова. Похоже, хищник попытался проглотить рыбку целиком, но не смог. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jack Pokoj/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jack Pokoj, победивший в категории Wildlife конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. 1st place Wildlife Photographer of the Year. "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник попытался проглотить рыбку целиком, но не смог.

© Foto : Jingyi Wang/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jingyi Wang, победивший в категории Human Connection конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Искусственные "пруды" для разведения рыбы в Китае.

Снимок фотографа Jingyi Wang, победивший в категории Human Connection конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Искусственные &quot;пруды&quot; для разведения рыбы в Китае. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jingyi Wang/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jingyi Wang, победивший в категории Human Connection конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Искусственные "пруды" для разведения рыбы в Китае.

© Foto : Jarvis Smallman/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jarvis Smallman. Серфер поджидает волну.

Снимок фотографа Jarvis Smallman. Серфер поджидает волну. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jarvis Smallman/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jarvis Smallman. Серфер поджидает волну.

© Foto : Yung Sen Wu/2023 Ocean Photographer of the Year

Любопытное ракообразное рассматривает фотокамеру.

Любопытное ракообразное рассматривает фотокамеру. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Yung Sen Wu/2023 Ocean Photographer of the Year

Любопытное ракообразное рассматривает фотокамеру.

© Foto : Merche Llobera/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Merche Llobera. Охота на косяк.

Снимок фотографа Merche Llobera. Охота на косяк. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Merche Llobera/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Merche Llobera. Охота на косяк.

© Foto : Craig Parry/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Craig Parry. Пингвины генту - самые быстрые пингвины в мире.

Снимок фотографа Craig Parry. Пингвины генту - самые быстрые пингвины в мире. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Craig Parry/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Craig Parry. Пингвины генту - самые быстрые пингвины в мире.

© Foto : Jade Hoksbergen/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jade Hoksbergen. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.

Снимок фотографа Jade Hoksbergen. Акула со своей &quot;свитой&quot; плывет на свет фонаря. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Jade Hoksbergen/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Jade Hoksbergen. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.

© Foto : Florian Ledoux

Снимок фотографа Florian Ledoux в категории Conservation (Impact). На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнения.

Снимок фотографа Florian Ledoux в категории Conservation (Impact). На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнения. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : Florian Ledoux

Снимок фотографа Florian Ledoux в категории Conservation (Impact). На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнения.

© Foto : Peter Marshall/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Peter Marshall в категории Human Connection. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.

Снимок фотографа Peter Marshall в категории Human Connection. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Peter Marshall/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Peter Marshall в категории Human Connection. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.

© Foto : Todd Glaser/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Todd Glaser в категории Adventure Photographer of the Year. Радуга на гребне волны.

Снимок фотографа Todd Glaser в категории Adventure Photographer of the Year. Радуга на гребне волны. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Todd Glaser/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Todd Glaser в категории Adventure Photographer of the Year. Радуга на гребне волны.

© Foto : Sylvie Ayer/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Sylvie Ayer в категории Ocean Conservation Photographer of the Year. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.

Снимок фотографа Sylvie Ayer в категории Ocean Conservation Photographer of the Year. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Sylvie Ayer/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Sylvie Ayer в категории Ocean Conservation Photographer of the Year. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.

© Foto : Sirachai Arunrugstichai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Sirachai Arunrugstichai в категории Ocean Portfolio Award Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.

Снимок фотографа Sirachai Arunrugstichai в категории Ocean Portfolio Award Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Sirachai Arunrugstichai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Sirachai Arunrugstichai в категории Ocean Portfolio Award Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.

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