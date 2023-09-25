Реактивный пингвин и последняя трапеза рыбы: победители конкурса океанской фотографии

Снимок фотографа Jialing Cai, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.
Снимок фотографа Jialing Cai, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.
Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.
Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.
Снимок фотографа Alvaro Herrero López-Beltrán, занявший 3е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.
Снимок фотографа Alvaro Herrero López-Beltrán, занявший 3е место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.
Снимок фотографа Jack Pokoj, победивший в категории Wildlife конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. 1st place Wildlife Photographer of the Year. "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник попытался проглотить рыбку целиком, но не смог.
Снимок фотографа Jack Pokoj, победивший в категории Wildlife конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. 1st place Wildlife Photographer of the Year. "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник попытался проглотить рыбку целиком, но не смог.
Снимок фотографа Jingyi Wang, победивший в категории Human Connection конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Искусственные "пруды" для разведения рыбы в Китае.
Снимок фотографа Jingyi Wang, победивший в категории Human Connection конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Искусственные "пруды" для разведения рыбы в Китае.
Снимок фотографа Jarvis Smallman. Серфер поджидает волну.
Снимок фотографа Jarvis Smallman. Серфер поджидает волну.
Любопытное ракообразное рассматривает фотокамеру.
Любопытное ракообразное рассматривает фотокамеру.
Снимок фотографа Merche Llobera. Охота на косяк.
Снимок фотографа Merche Llobera. Охота на косяк.
Снимок фотографа Craig Parry. Пингвины генту - самые быстрые пингвины в мире.
Снимок фотографа Craig Parry. Пингвины генту - самые быстрые пингвины в мире.
Снимок фотографа Jade Hoksbergen. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.
Снимок фотографа Jade Hoksbergen. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.
Снимок фотографа Florian Ledoux в категории Conservation (Impact). На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнения.
Снимок фотографа Florian Ledoux в категории Conservation (Impact). На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнения.
Снимок фотографа Peter Marshall в категории Human Connection. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.
Снимок фотографа Peter Marshall в категории Human Connection. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.
Снимок фотографа Todd Glaser в категории Adventure Photographer of the Year. Радуга на гребне волны.
Снимок фотографа Todd Glaser в категории Adventure Photographer of the Year. Радуга на гребне волны.
Снимок фотографа Sylvie Ayer в категории Ocean Conservation Photographer of the Year. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.
Снимок фотографа Sylvie Ayer в категории Ocean Conservation Photographer of the Year. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.
Снимок фотографа Sirachai Arunrugstichai в категории Ocean Portfolio Award Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.
Снимок фотографа Sirachai Arunrugstichai в категории Ocean Portfolio Award Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.