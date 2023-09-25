https://uz.sputniknews.ru/20230925/nikotin-ochistka-organizma-produkty-vrach-39260659.html
Как с помощью еды очистить организм от никотина — диетолог
Как с помощью еды очистить организм от никотина — диетолог
Целый ряд продуктов помогут бороться с отравляющими организм веществами, рассказала врач.
2023-09-25T07:04+0500
2023-09-25T07:04+0500
2023-09-25T07:04+0500
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Целый ряд фруктов и овощей помогают очистить организм от различных отравляющих веществ. Среди них гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог Мария Капралова.По мнению диетолога, курильщикам стоит также добавить в ежедневный рацион цитрусовые и имбирь.Помогут курильщикам также киви, капуста брокколи и свежая зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессией, которая у курильщиков проявляется чаще, чем у обычных людей. Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма, добавила диетолог.
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здоровье очистка детокс выведение токсинов никотин интоксиканты отравляющие вещества гранат брокколи цитрусы свежая зелень
здоровье очистка детокс выведение токсинов никотин интоксиканты отравляющие вещества гранат брокколи цитрусы свежая зелень
Как с помощью еды очистить организм от никотина — диетолог
Целый ряд продуктов помогут бороться с отравляющими организм веществами, рассказала врач.
Целый ряд фруктов и овощей помогают очистить организм от различных отравляющих веществ. Среди них гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи. Об этом "Газете.Ru
" рассказала диетолог Мария Капралова.
"Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом", — рассказала она.
По мнению диетолога, курильщикам стоит также добавить в ежедневный рацион цитрусовые и имбирь.
"Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению", — уточнила Капралова.
Помогут курильщикам также киви, капуста брокколи и свежая зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессией, которая у курильщиков проявляется чаще, чем у обычных людей. Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма, добавила диетолог.