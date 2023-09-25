https://uz.sputniknews.ru/20230925/nikotin-ochistka-organizma-produkty-vrach-39260659.html

Как с помощью еды очистить организм от никотина — диетолог

Как с помощью еды очистить организм от никотина — диетолог

Целый ряд продуктов помогут бороться с отравляющими организм веществами, рассказала врач.

2023-09-25T07:04+0500

2023-09-25T07:04+0500

2023-09-25T07:04+0500

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Целый ряд фруктов и овощей помогают очистить организм от различных отравляющих веществ. Среди них гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог Мария Капралова.По мнению диетолога, курильщикам стоит также добавить в ежедневный рацион цитрусовые и имбирь.Помогут курильщикам также киви, капуста брокколи и свежая зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессией, которая у курильщиков проявляется чаще, чем у обычных людей. Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма, добавила диетолог.

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здоровье очистка детокс выведение токсинов никотин интоксиканты отравляющие вещества гранат брокколи цитрусы свежая зелень