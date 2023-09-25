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Осеннее тепло: прогноз погоды в Ташкенте на 25 сентября
Осеннее тепло: прогноз погоды в Ташкенте на 25 сентября
Первый рабочий день в столице обещает быть ясным и теплым, сообщает Узгидромет. 25.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-25T05:07+0500
2023-09-25T05:07+0500
2023-09-25T05:07+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.
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узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте
узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте
Осеннее тепло: прогноз погоды в Ташкенте на 25 сентября
Первый рабочий день в столице обещает быть ясным и теплым, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.