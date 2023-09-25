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Осеннее тепло: прогноз погоды в Ташкенте на 25 сентября

Осеннее тепло: прогноз погоды в Ташкенте на 25 сентября

Первый рабочий день в столице обещает быть ясным и теплым, сообщает Узгидромет. 25.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-25T05:07+0500

2023-09-25T05:07+0500

2023-09-25T05:07+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.

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