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Дождь в горах — погода в Узбекистане на 26 сентября
Дождь в горах — погода в Узбекистане на 26 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
2023-09-25T14:56+0500
2023-09-25T14:56+0500
2023-09-25T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди и грозы прогнозируют лишь в горах. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха днем:
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Дождь в горах — погода в Узбекистане на 26 сентября
14:56 25.09.2023 (обновлено: 15:18 25.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Местами дожди и грозы прогнозируют лишь в горах.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области, — 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 20-25 градусов тепла.