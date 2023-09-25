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Дождь в горах — погода в Узбекистане на 26 сентября

Дождь в горах — погода в Узбекистане на 26 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.

2023-09-25T14:56+0500

2023-09-25T14:56+0500

2023-09-25T15:18+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди и грозы прогнозируют лишь в горах. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха днем:

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