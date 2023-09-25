https://uz.sputniknews.ru/20230925/rossiya-kanada-obyasneniya-chestvovaniye-eks-esesovets-39281378.html

Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования экс-бойца дивизии СС

Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования экс-бойца дивизии СС

Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования в парламенте ветерана СС "Галичина".

2023-09-25T13:02+0500

2023-09-25T13:02+0500

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС "Галичина", сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России Олега Степанова.Ноты, по словам Степанова, направят сегодня в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.При этом, дипломат отметил, что у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая стала "гнездом для нацистских преступников". По мнению дипломата, приглашение нациста — не просто ошибка.В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады ситуацию с чествованием эсэсовца.Скандал вокруг чествования эсэсовцаНа заседание парламента в честь визита Зеленского числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении русских, евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений из-за ситуации с нацистом.Сам канадский премьер заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки в парламент.Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

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