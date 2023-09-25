Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования экс-бойца дивизии СС
13:02 25.09.2023 (обновлено: 14:34 25.09.2023)
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады.
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICK
Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования в парламенте ветерана СС "Галичина".
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС "Галичина", сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России Олега Степанова.
"Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады", — сказал он.
Ноты, по словам Степанова, направят сегодня в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.
При этом, дипломат отметил, что у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая стала "гнездом для нацистских преступников".
"Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который по сути является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", — указал Степанов.
По мнению дипломата, приглашение нациста — не просто ошибка.
"(Это — прим. ред.) следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", — пояснил он.
В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады ситуацию с чествованием эсэсовца.
"Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", — написал дипломат в соцсети X.
Скандал вокруг чествования эсэсовца
На заседание парламента в честь визита Зеленского числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении русских, евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений из-за ситуации с нацистом.
Сам канадский премьер заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки в парламент.
Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.