https://uz.sputniknews.ru/20230925/tashkent-xolodnaya-voda-otklyucheniye-25-sentyabrya-2023-39271647.html

Жители трех районов Ташкента на сутки останутся без холодной воды

Жители трех районов Ташкента на сутки останутся без холодной воды

Причина — плановые отключения. Питьевую воду населению доставят с помощью водовозов.

2023-09-25T10:06+0500

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общество

водоснабжение

отключение воды

график отключения воды

питьевая вода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В рамках плановых отключений холодной воды, сегодня ее подачу частично перекроют в трех районах Ташкента, сообщает пресс-служба "Узсувтаъминот".Питьевой воды не будет в течение суток — с 9.00 25 сентября до 9.00 26 сентября.В Мирзо-Улугбекском районе:массив "Феруза", в многоэтажных домах №№ 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, в махаллях "Камолон" и "Янги Камолон", на улице Мирзо Улугбека, в многоэтажных домах №№ 142, 144, 148, 158; в Шайхантахурском районе:в Марказ-14, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19а, 19б, 17а, 17б, 1а, 2а, 10в, 3, в многоквартирных домах №№ 4, 5, 6, на улице Заркайнар, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 11, 18, 19, 20, 21, в многоквартирных домах №№ 23, 24, 25, 56, 56а;в Яшнабадском районе: в махаллях "Фидоийлар", "Чолпон" и "Дустабад", на улицах Махтумкули и Пахлавона Махмуда, в Авиагородке-22.

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