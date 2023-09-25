https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekistan-koklyush-minzdrav-kommentariy-39293062.html

Подтвердилась ли вспышка коклюша в Узбекистане — комментарий Минздрава

Подтвердилась ли вспышка коклюша в Узбекистане — комментарий Минздрава

Уже несколько дней в социальных сетях обсуждается рост случаев этого заболевания среди детей.

2023-09-25T15:27+0500

2023-09-25T15:27+0500

2023-09-25T15:34+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

коклюш

заболевания

дети

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Вспышки коклюша в Узбекистане нет, эпидемиологическая обстановка стабильна, заявил заместитель председателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.Поводом для официального обращения стали многочисленные сообщения в социальных сетях о вспышках коклюша в стране.Также специалист подчеркнул, что коклюш имеет сезонный характер и чаще всего может встречаться в осенне-зимний период. По словам Атабекова, в большинстве случаев заболевание наблюдается у детей, не получивших прививку по медицинским показаниям, из-за отказа от вакцинации либо не прошедших полный курс прививок.По данным Минздрава в Узбекистане с начала года вакцину против данного заболевания получили порядка 2 млн детей.Для справки: Коклюш — острая антропонозная (передающаяся от человека к человеку) воздушно-капельная бактериальная инфекция. Ее характерный признак — приступообразный спазматический кашель.

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