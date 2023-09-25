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https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekistan-obschestvennaya-bezopasnost-forum-sotrudnichestvo-39283489.html
Узбекистан участвовал в глобальном форуме по общественной безопасности — результаты
Узбекистан участвовал в глобальном форуме по общественной безопасности — результаты
В рамках мероприятия достигнуто соглашение об установлении перспективных отношений с учебными заведениями Гонконга, Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии.
2023-09-25T13:31+0500
2023-09-25T14:14+0500
общество
узбекистан
китай
форум
безопасность
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Представители правоохранительных органов Узбекистана приняли участие в международном форуме по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности, который прошел в китайском городе Ляньюньгань, сообщает пресс-служба Академии МВД.В своем выступлении руководитель Академии МВД Рустам Хатамов подчеркнул, что усиление интеграции образования и создание многовекторной платформы сотрудничества становится актуальной задачей на фоне геополитических процессов, происходящих в мире.Кроме того, были достигнуты договоренности о взаимном сотрудничестве в области науки и образования с учебными заведениями Гонконга, Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии. Так, в дальнейшем планируют подписание меморандумов о взаимопонимании. В связи с этим намечается обмен студентами, а также профессорско-преподавательским составом.На глобальном форуме было признано, что дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества должно основываться на принципе "высокого доверия и взаимовыгодного развития".В форуме участвовали правоохранители из более чем 50 стран. Среди них генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, а также министры внутренних дел Малайзии, Египта, ЮАР, Камбоджи, Пакистана, России, Беларуси, ОАЭ, Китая, Казахстана, Азербайджана. Как рассказали Sputnik в Академии МВД, с 2024 года там открывается новый факультет по работе с зарубежными кадрами. Соответствующее постановление подписал президент. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между МВД Узбекистана и органами внутренних дел (полиции) 24 государств.
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общество узбекистан китай форум безопасность
общество узбекистан китай форум безопасность

Узбекистан участвовал в глобальном форуме по общественной безопасности — результаты

13:31 25.09.2023 (обновлено: 14:14 25.09.2023)
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанВ китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
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В рамках мероприятия достигнуто соглашение об установлении перспективных отношений с учебными заведениями Гонконга, Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Представители правоохранительных органов Узбекистана приняли участие в международном форуме по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности, который прошел в китайском городе Ляньюньгань, сообщает пресс-служба Академии МВД.
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанВ китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
В своем выступлении руководитель Академии МВД Рустам Хатамов подчеркнул, что усиление интеграции образования и создание многовекторной платформы сотрудничества становится актуальной задачей на фоне геополитических процессов, происходящих в мире.
Кроме того, были достигнуты договоренности о взаимном сотрудничестве в области науки и образования с учебными заведениями Гонконга, Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии. Так, в дальнейшем планируют подписание меморандумов о взаимопонимании. В связи с этим намечается обмен студентами, а также профессорско-преподавательским составом.
На глобальном форуме было признано, что дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества должно основываться на принципе "высокого доверия и взаимовыгодного развития".
В форуме участвовали правоохранители из более чем 50 стран. Среди них генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, а также министры внутренних дел Малайзии, Египта, ЮАР, Камбоджи, Пакистана, России, Беларуси, ОАЭ, Китая, Казахстана, Азербайджана.
© Министерство внутренних дел Республики УзбекистанВ китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
В китайском городе Ляньюньгань прошел крупный международный форум по глобальному сотрудничеству в области общественной безопасности
© Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Как рассказали Sputnik в Академии МВД, с 2024 года там открывается новый факультет по работе с зарубежными кадрами. Соответствующее постановление подписал президент. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между МВД Узбекистана и органами внутренних дел (полиции) 24 государств.
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