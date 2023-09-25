https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekiston-temir-yullari-xolding-39304620.html

"Узбекистон темир йуллари" станет холдингом

"Узбекистон темир йуллари" станет холдингом

На базе национального перевозчика создаются отдельные предприятия, которые будут заниматься инфраструктурой, грузоперевозками, пассажироперевозками и станционным управлением.

2023-09-25T20:06+0500

2023-09-25T20:06+0500

2023-09-25T20:46+0500

узбекистан

общество

узбекистон темир йуллари

президент

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" будут преобразованы в холдинговую компанию. Об этом стало известно на совещании, состоявшемся в присутствии президента Шавката Мирзиёева по вопросам реформирования железнодорожной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.Президент поставил перед компетентными органами задачу по внедрению механизмов выделения кредитов и компенсаций для обновления парка вагонов.Кроме того, на глава государства отметил, что в связи с поступлением большого количества импортных вагонов в столицу и областные центры, растет интенсивность движения на станциях.В связи с этим необходимо изучить возможность переноса железнодорожных грузовых станций за пределы городов. Это позволит сократить движение грузового транспорта в городах и привлечь дополнительные инвестиции в районы.Поручил президент также улучшить торгово-сервисное обслуживание пассажиров на вокзалах, оптимизировать доступ к ним и создать дополнительные парковочные места.Для повышение безопасности президент поручил улучшить контроль за всеми автомобильными и железнодорожными переездами, устанавливать дорожные знаки, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.

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