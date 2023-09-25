https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekiston-temir-yullari-xolding-39304620.html
"Узбекистон темир йуллари" станет холдингом
"Узбекистон темир йуллари" станет холдингом
На базе национального перевозчика создаются отдельные предприятия, которые будут заниматься инфраструктурой, грузоперевозками, пассажироперевозками и станционным управлением.
2023-09-25T20:06+0500
2023-09-25T20:06+0500
2023-09-25T20:46+0500
узбекистан
общество
узбекистон темир йуллари
президент
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" будут преобразованы в холдинговую компанию. Об этом стало известно на совещании, состоявшемся в присутствии президента Шавката Мирзиёева по вопросам реформирования железнодорожной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.Президент поставил перед компетентными органами задачу по внедрению механизмов выделения кредитов и компенсаций для обновления парка вагонов.Кроме того, на глава государства отметил, что в связи с поступлением большого количества импортных вагонов в столицу и областные центры, растет интенсивность движения на станциях.В связи с этим необходимо изучить возможность переноса железнодорожных грузовых станций за пределы городов. Это позволит сократить движение грузового транспорта в городах и привлечь дополнительные инвестиции в районы.Поручил президент также улучшить торгово-сервисное обслуживание пассажиров на вокзалах, оптимизировать доступ к ним и создать дополнительные парковочные места.Для повышение безопасности президент поручил улучшить контроль за всеми автомобильными и железнодорожными переездами, устанавливать дорожные знаки, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.
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узбекистан обещство президент шавкат мирзиёев совещание узбекистон темир йуллари холдинг реформа железнодорожной отрасли
узбекистан обещство президент шавкат мирзиёев совещание узбекистон темир йуллари холдинг реформа железнодорожной отрасли
"Узбекистон темир йуллари" станет холдингом
20:06 25.09.2023 (обновлено: 20:46 25.09.2023)
На базе национального перевозчика создаются отдельные предприятия, которые будут заниматься инфраструктурой, грузоперевозками, пассажироперевозками и станционным управлением.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik
. АО "Узбекистон темир йуллари" будут преобразованы в холдинговую компанию. Об этом стало известно на совещании, состоявшемся в присутствии президента Шавката Мирзиёева по вопросам реформирования железнодорожной отрасли, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Планируется преобразовать акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" в холдинг и ввести в нем современный менеджмент, организовать отдельные предприятия, разделив функции по содержанию инфраструктуры, грузовым перевозкам и логистике, пассажирским перевозкам, управлению станциями", - говорится в сообщении.
Президент поставил перед компетентными органами задачу по внедрению механизмов выделения кредитов и компенсаций для обновления парка вагонов.
Кроме того, на глава государства отметил, что в связи с поступлением большого количества импортных вагонов в столицу и областные центры, растет интенсивность движения на станциях.
В связи с этим необходимо изучить возможность переноса железнодорожных грузовых станций за пределы городов. Это позволит сократить движение грузового транспорта в городах и привлечь дополнительные инвестиции в районы.
Поручил президент также улучшить торгово-сервисное обслуживание пассажиров на вокзалах, оптимизировать доступ к ним и создать дополнительные парковочные места.
Для повышение безопасности президент поручил улучшить контроль за всеми автомобильными и железнодорожными переездами, устанавливать дорожные знаки, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.