https://uz.sputniknews.ru/20230926/geroi-uzbekistantsy-spaseniye-lyudey-39330242.html

Самоотверженность ради других

Самоотверженность ради других

В СМИ регулярно появляются новости об узбекистанцах, которые спасая чью-то жизнь невольно становятся героями. Sputnik вспоминает самые громкие истории, когда соотечественники оказывались в нужное время в нужном месте, чтобы помочь попавшим в беду.

2023-09-26T16:07+0500

2023-09-26T16:07+0500

2023-09-26T17:08+0500

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Летом 2022 года студент Узбекского государственного университета мировых языков Шахзод Мирзаулугов отдыхал в районе Зеравшанского хребта. В один из дней, сидя на берегу реки, он заметил вдалеке барахтающегося в ней мальчишку. На мгновенье ребенок смог вынырнуть и позвать на помощь, после чего скрылся под водой. Шахзод признался тогда, что сначала испугался и растерялся, но все же бросился к тонущему мальчику. Несмотря на то, что у молодого человека от холодной воды онемели ноги, он все же смог доплыть со спасенным мальчиком до берега и привести его в чувство. Позже выяснилось, что у ребенка во время купания начались судороги, поэтому он стал тонуть.За свой героический поступок Шахзод Мирзаулугов стал первым узбекистанцем, удостоенным нагрудного знака "Горячее сердце", который вручают в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы. Награду присуждают детям и молодежи в возрасте до 23 лет за неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям.Подвиг в Южной КорееВ середине сентября 2023 года настоящий героизм проявил 40-летний гражданин Узбекистана, спасший 69-летнюю женщину в Южной Корее. В одном из ресторанов города Янсан произошел пожар, его владелица не смогла покинуть горящее помещение и потеряла сознание. Проживающий по соседству узбекистанец увидел возгорание и, рискуя жизнью, вытащил пострадавшую из огня.Пожилую женщину госпитализировали с ожогами, а ее спасителю, получившему легкие ранения, оказали медицинскую помощь на месте.Отвага в РоссииВ 2022 году Ойбек Ештемиров спас двух женщин из горящего многоэтажного дома в Москве.В российскую столицу Ойбек переехал в декабре 2021 года, тогда же он устроился монтажником светофоров.Все произошло, когда молодой человек возвращался с работы. В спасении нуждались жительницы 7-го и 8-го этажей. Сначала он помог женщине на 8-м этаже, а затем по фасаду здания спустился этажом ниже, чтобы помочь ее пожилой соседке.За проявленную смелость и решимость при спасении людей отважного узбекистанца удостоили награды ГУ МЧС России по городу Москве.Еще один героический случай произошел в 2019 году в Перми. Тогда 20-летний боксер Данил Юлдашев (переехал в Пермь из Ташкента) помог спасти людей из автобуса, который врезался в магазин. В том ДТП погиб один человек, более 32 пострадали.Данил выломал одну из покореженных дверей и начал выносить людей. После этого он стал останавливать проезжающие машины и просить отвезти пострадавших в больницу.Когда приехала скорая, юноша активно помогал медикам.За спасение людей Данила Юлдашева наградил губернатор Пермского края Максим Решетников.В том же году узбекистанец Аламафруз Абдуллаев спас восемь человек из 10-этажного жилого дома в российском Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа. Как потом рассказывал молодой человек, утром 31 декабря он готовился к молитве, когда вдруг услышал взрыв в соседнем доме. Аламафруз оказался на месте происшествия, еще до приезда спасателей. Первыми, кого он спас стали женщина с ребенком, которых он обнаружил среди обломков.После, вместе со спасателями узбекистанец отправился осматривать сохранившиеся части дома. Пробирался по завалам, помогал тушить огонь, разбирал фрагменты обрушившегося здания.Также он вывел пенсионерку из квартиры, где из-за взрыва произошел пожар. Позже он помог освободить еще несколько человек из-под завалов.В 2019 году узбекистанец Абдуманнон Каршиев работал водителем автобуса в Петербурге. Однажды в пути он заметил в зеркале заднего вида дым в салоне. Абдуманнон немедленно остановил автобус и эвакуировал 50 пассажиров. Как рассказали в пресс-службе автобусного парка, благодаря грамотным и оперативным действиям водителя обошлось без пострадавших.Еще одна история спасения произошла в 2020 году. 37-летний Давлат — трудовой мигрант из Узбекистана бросился на помощь пожилой жительнице Санкт-Петербурга, которая пыталась перейти железнодорожные пути, не замечая приближающегося поезда.Храбрость на японском побережьеГодом позже студент из Узбекистана Эльдор Уринбоев, который учился в Японии, спас тонущего в море подростка. Инцидент произошел в городе Гинован.Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма выразил благодарность молодому человеку. Жизнь за незнакомкуНо не все героические истории заканчиваются благополучно. В 2018 году уроженец Узбекистана 19-летний Олег Шушунов погиб, спасая незнакомую девушку от стаи бродячих собак. Трагедия произошла в подмосковном городе Истра.Олег погиб в схватке с девятью голодными псами, которые загрызли его насмерть. Он пытался отогнать одичавшую свору палкой. По информации газеты "Народное слово", семья Олега Шушунова переехала в Россию из Узбекистана в 2014 году.

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