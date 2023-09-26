Самоотверженность ради других
16:07 26.09.2023 (обновлено: 17:08 26.09.2023)
© Sputnik / Владимир Николаев / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области. Иллюстративное фото
© Sputnik / Владимир Николаев/
В СМИ регулярно появляются новости об узбекистанцах, которые, спасая чью-то жизнь, невольно становятся героями. Sputnik вспоминает самые громкие истории, когда соотечественники оказывались в нужное время в нужном месте, чтобы помочь попавшим в беду.
Летом 2022 года студент Узбекского государственного университета мировых языков Шахзод Мирзаулугов отдыхал в районе Зеравшанского хребта. В один из дней, сидя на берегу реки, он заметил вдалеке барахтающегося в ней мальчишку. На мгновенье ребенок смог вынырнуть и позвать на помощь, после чего скрылся под водой.
© Фонд социально-культурных инициативЛауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", узбекистанец Мирзаулугов Шахзод Бехзод оглы.
Лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", узбекистанец Мирзаулугов Шахзод Бехзод оглы.
Шахзод признался тогда, что сначала испугался и растерялся, но все же бросился к тонущему мальчику.
Несмотря на то, что у молодого человека от холодной воды онемели ноги, он все же смог доплыть со спасенным мальчиком до берега и привести его в чувство. Позже выяснилось, что у ребенка во время купания начались судороги, поэтому он стал тонуть.
За свой героический поступок Шахзод Мирзаулугов стал первым узбекистанцем, удостоенным нагрудного знака "Горячее сердце", который вручают в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы. Награду присуждают детям и молодежи в возрасте до 23 лет за неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям.
Подвиг в Южной Корее
В середине сентября 2023 года настоящий героизм проявил 40-летний гражданин Узбекистана, спасший 69-летнюю женщину в Южной Корее. В одном из ресторанов города Янсан произошел пожар, его владелица не смогла покинуть горящее помещение и потеряла сознание. Проживающий по соседству узбекистанец увидел возгорание и, рискуя жизнью, вытащил пострадавшую из огня.
Пожилую женщину госпитализировали с ожогами, а ее спасителю, получившему легкие ранения, оказали медицинскую помощь на месте.
Отвага в России
В 2022 году Ойбек Ештемиров спас двух женщин из горящего многоэтажного дома в Москве.
© Sputnuk/Алина НиязбакиеваЦеремония награждения узбекистанца Ойбека Ештемирова в Московском доме национальностей.
Церемония награждения узбекистанца Ойбека Ештемирова в Московском доме национальностей.
© Sputnuk/Алина Ниязбакиева
В российскую столицу Ойбек переехал в декабре 2021 года, тогда же он устроился монтажником светофоров.
Все произошло, когда молодой человек возвращался с работы. В спасении нуждались жительницы 7-го и 8-го этажей. Сначала он помог женщине на 8-м этаже, а затем по фасаду здания спустился этажом ниже, чтобы помочь ее пожилой соседке.
За проявленную смелость и решимость при спасении людей отважного узбекистанца удостоили награды ГУ МЧС России по городу Москве.
Еще один героический случай произошел в 2019 году в Перми. Тогда 20-летний боксер Данил Юлдашев (переехал в Пермь из Ташкента) помог спасти людей из автобуса, который врезался в магазин. В том ДТП погиб один человек, более 32 пострадали.
© Фото Данила Юлдашева в соцсетях"Меня так воспитали": узбекистанец спас людей из автобуса в Перми
"Меня так воспитали": узбекистанец спас людей из автобуса в Перми
© Фото Данила Юлдашева в соцсетях
Данил выломал одну из покореженных дверей и начал выносить людей. После этого он стал останавливать проезжающие машины и просить отвезти пострадавших в больницу.
Когда приехала скорая, юноша активно помогал медикам.
За спасение людей Данила Юлдашева наградил губернатор Пермского края Максим Решетников.
В том же году узбекистанец Аламафруз Абдуллаев спас восемь человек из 10-этажного жилого дома в российском Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа. Как потом рассказывал молодой человек, утром 31 декабря он готовился к молитве, когда вдруг услышал взрыв в соседнем доме. Аламафруз оказался на месте происшествия, еще до приезда спасателей. Первыми, кого он спас стали женщина с ребенком, которых он обнаружил среди обломков.
© Foto : Из личного архива Абдуллаева АламафрузаАбдуллаев Аламафруз
Абдуллаев Аламафруз
© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза
После, вместе со спасателями узбекистанец отправился осматривать сохранившиеся части дома. Пробирался по завалам, помогал тушить огонь, разбирал фрагменты обрушившегося здания.
Также он вывел пенсионерку из квартиры, где из-за взрыва произошел пожар. Позже он помог освободить еще несколько человек из-под завалов.
В 2019 году узбекистанец Абдуманнон Каршиев работал водителем автобуса в Петербурге. Однажды в пути он заметил в зеркале заднего вида дым в салоне. Абдуманнон немедленно остановил автобус и эвакуировал 50 пассажиров.
Как рассказали в пресс-службе автобусного парка, благодаря грамотным и оперативным действиям водителя обошлось без пострадавших.
© SputnikАбдуманнон Каршиев
Абдуманнон Каршиев
© Sputnik
Еще одна история спасения произошла в 2020 году. 37-летний Давлат — трудовой мигрант из Узбекистана бросился на помощь пожилой жительнице Санкт-Петербурга, которая пыталась перейти железнодорожные пути, не замечая приближающегося поезда.
Храбрость на японском побережье
Годом позже студент из Узбекистана Эльдор Уринбоев, который учился в Японии, спас тонущего в море подростка. Инцидент произошел в городе Гинован.
Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма выразил благодарность молодому человеку.
Жизнь за незнакомку
Но не все героические истории заканчиваются благополучно. В 2018 году уроженец Узбекистана 19-летний Олег Шушунов погиб, спасая незнакомую девушку от стаи бродячих собак. Трагедия произошла в подмосковном городе Истра.
Олег погиб в схватке с девятью голодными псами, которые загрызли его насмерть. Он пытался отогнать одичавшую свору палкой.
По информации газеты "Народное слово", семья Олега Шушунова переехала в Россию из Узбекистана в 2014 году.