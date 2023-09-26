https://uz.sputniknews.ru/20230926/glavnyy-onkolog-rossiya-konferentsiya-buxara-39322997.html

Главный онколог России приедет на конференцию в Бухару

Главный онколог России приедет на конференцию в Бухару

Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана.

2023-09-26T12:56+0500

2023-09-26T12:56+0500

2023-09-26T13:46+0500

узбекистан

бухара

конференция

онкология

россия

участие

медицина

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн примет участие в Международной научной конференции "Ядерная медицина", которая пройдет в Бухаре с 3 по 5 октября. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе Академии наук Узбекистана.Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук. Участники форума — ведущие национальные эксперты, а также их коллеги из России и других стран обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения и диагностирования онкозаболеваний. Кроме того, речь пойдет об использовании современных технологий ядерной медицины, разработке и производстве радиофармацевтических лекарственных препаратов, проблемах радиационной безопасности, правовом регулировании сферы.

узбекистан

бухара

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2023

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узбекистан бухара конференция онкология россия участие медицина