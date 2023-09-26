https://uz.sputniknews.ru/20230926/glavnyy-onkolog-rossiya-konferentsiya-buxara-39322997.html
Главный онколог России приедет на конференцию в Бухару
Главный онколог России приедет на конференцию в Бухару
Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана.
2023-09-26T12:56+0500
2023-09-26T12:56+0500
2023-09-26T13:46+0500
узбекистан
бухара
конференция
онкология
россия
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медицина
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн примет участие в Международной научной конференции "Ядерная медицина", которая пройдет в Бухаре с 3 по 5 октября. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе Академии наук Узбекистана.Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук. Участники форума — ведущие национальные эксперты, а также их коллеги из России и других стран обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения и диагностирования онкозаболеваний. Кроме того, речь пойдет об использовании современных технологий ядерной медицины, разработке и производстве радиофармацевтических лекарственных препаратов, проблемах радиационной безопасности, правовом регулировании сферы.
узбекистан
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан бухара конференция онкология россия участие медицина
узбекистан бухара конференция онкология россия участие медицина
Главный онколог России приедет на конференцию в Бухару
12:56 26.09.2023 (обновлено: 13:46 26.09.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн примет участие в Международной научной конференции "Ядерная медицина", которая пройдет в Бухаре с 3 по 5 октября.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе Академии наук Узбекистана.
Международную научную конференцию приурочат к 80-летию Академии наук.
Участники форума — ведущие национальные эксперты, а также их коллеги из России и других стран обсудят вопросы комбинированного комплексного лечения и диагностирования онкозаболеваний. Кроме того, речь пойдет об использовании современных технологий ядерной медицины, разработке и производстве радиофармацевтических лекарственных препаратов, проблемах радиационной безопасности, правовом регулировании сферы.