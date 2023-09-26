https://uz.sputniknews.ru/20230926/mirziyoev-glava-parlamenta-kyrgyzstana-39343035.html
Мирзиёев принял главу парламента Кыргызстана
Мирзиёев принял главу парламента Кыргызстана
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений.
2023-09-26T19:02+0500
2023-09-26T19:02+0500
2023-09-26T19:20+0500
узбекистан
президент
кыргызстан
мирзиёев
парламент
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбека Шакиева, находящегося с визитом в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений.Политики особо отметили роль развития межпарламентского взаимодействия для расширения многоплановых отношений и продвижении перспективных проектов, а также важность усиления взаимодействия и координации в рамках специализированных международных организаций.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев торага председатель жогорку кенеша парламента кыргызстан нурланбек шакиев
узбекистан президент шавкат мирзиёев торага председатель жогорку кенеша парламента кыргызстан нурланбек шакиев
Мирзиёев принял главу парламента Кыргызстана
19:02 26.09.2023 (обновлено: 19:20 26.09.2023)
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбека Шакиева, находящегося с визитом в Ташкенте, сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений.
"В ходе беседы были с особым удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества. В частности, осуществляются активные контакты и обмены на разных уровнях, растут объемы товарооборота и грузоперевозок, реализуются проекты кооперации, в том числе с привлечением инвестиций совместного фонда", - говорится в сообщении пресс-службы.
Политики особо отметили роль развития межпарламентского взаимодействия для расширения многоплановых отношений и продвижении перспективных проектов, а также важность усиления взаимодействия и координации в рамках специализированных международных организаций.