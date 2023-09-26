Мирзиёев принял главу парламента Кыргызстана

"В ходе беседы были с особым удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества. В частности, осуществляются активные контакты и обмены на разных уровнях, растут объемы товарооборота и грузоперевозок, реализуются проекты кооперации, в том числе с привлечением инвестиций совместного фонда", - говорится в сообщении пресс-службы.