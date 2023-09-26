https://uz.sputniknews.ru/20230926/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-27-sentyabr-2023-39332760.html
Доллар, евро и рубль подешевели — официальный курс валют в Узбекистане на 27 сентября
Доллар, евро и рубль подешевели — официальный курс валют в Узбекистане на 27 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 27 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-26T16:37+0500
2023-09-26T16:37+0500
2023-09-26T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 195,10 сумов (-11,03), евро — 12 921,93 сумов (-59,29), рубля — 126,67 сумов (-0,40), а китайского юаня — 1 668,48 сумов (-0,80), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют курс валюты курс доллара к суму в узбекистане экономика доллары рубль китайский юань
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара к суму в узбекистане экономика доллары рубль китайский юань
Доллар, евро и рубль подешевели — официальный курс валют в Узбекистане на 27 сентября
16:37 26.09.2023 (обновлено: 16:49 26.09.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 27 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Курс доллара составил 12 195,10 сумов (-11,03), евро — 12 921,93 сумов (-59,29), рубля — 126,67 сумов (-0,40), а китайского юаня — 1 668,48 сумов (-0,80), сообщает ЦБ
страны.