https://uz.sputniknews.ru/20230926/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-27-sentyabr-2023-39332760.html

Доллар, евро и рубль подешевели — официальный курс валют в Узбекистане на 27 сентября

Доллар, евро и рубль подешевели — официальный курс валют в Узбекистане на 27 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 27 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-26T16:37+0500

2023-09-26T16:37+0500

2023-09-26T16:49+0500

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 195,10 сумов (-11,03), евро — 12 921,93 сумов (-59,29), рубля — 126,67 сумов (-0,40), а китайского юаня — 1 668,48 сумов (-0,80), сообщает ЦБ страны.

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