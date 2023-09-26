https://uz.sputniknews.ru/20230926/oon-chestvovaniye-natsistov-kanada-reaktsiya-39324623.html

ООН осудила чествование нацистов в Канаде

ООН осудила чествование нацистов в Канаде

Поводом стало приглашение и чествование в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского ветерана дивизии СС "Галичина"

2023-09-26T13:39+0500

2023-09-26T13:39+0500

2023-09-26T14:41+0500

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. ООН выступает против прославления нацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.Напомним, что Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На деле же он оказался экс-участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и получила широкую известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В ее составе преимущественно были украинские националисты.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он также добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.

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