https://uz.sputniknews.ru/20230926/oon-chestvovaniye-natsistov-kanada-reaktsiya-39324623.html
ООН осудила чествование нацистов в Канаде
ООН осудила чествование нацистов в Канаде
Поводом стало приглашение и чествование в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского ветерана дивизии СС "Галичина"
2023-09-26T13:39+0500
2023-09-26T13:39+0500
2023-09-26T14:41+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. ООН выступает против прославления нацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.Напомним, что Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На деле же он оказался экс-участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и получила широкую известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В ее составе преимущественно были украинские националисты.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он также добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.
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канада парламент оон в мире владимир зеленский
канада парламент оон в мире владимир зеленский
ООН осудила чествование нацистов в Канаде
13:39 26.09.2023 (обновлено: 14:41 26.09.2023)
Поводом стало приглашение и чествование в парламенте Канады ветерана дивизии СС "Галичина".
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
ООН выступает против прославления нацистов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
"Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.
Напомним, что Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили, как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На деле же он оказался экс-участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и получила широкую известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В ее составе преимущественно были украинские националисты.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он также добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.