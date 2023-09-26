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Температура растет — погода в Ташкенте на 26 сентября
Температура растет — погода в Ташкенте на 26 сентября
Во вторник синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
2023-09-26T05:04+0500
2023-09-26T05:04+0500
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +27-29.
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Температура растет — погода в Ташкенте на 26 сентября

05:04 26.09.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановСеверный Железнодорожный вокзал г. Ташкента
Северный Железнодорожный вокзал г. Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Во вторник синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +27-29.
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