https://uz.sputniknews.ru/20230926/pogoda-tashkent-26-sentyabr-2023-39291535.html

Температура растет — погода в Ташкенте на 26 сентября

Температура растет — погода в Ташкенте на 26 сентября

Во вторник синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.

2023-09-26T05:04+0500

2023-09-26T05:04+0500

2023-09-26T05:04+0500

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общество защиты животных "mehr va oqibat"

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +27-29.

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