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Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 27 сентября
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 27 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
2023-09-26T14:08+0500
2023-09-26T14:08+0500
2023-09-26T14:42+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди и грозы могут пройти только в горных районах. Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов тепла. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 27 сентября
14:08 26.09.2023 (обновлено: 14:42 26.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Местами дожди и грозы могут пройти только в горных районах. Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов тепла.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы республики — 20-25 градусов тепла.