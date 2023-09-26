https://uz.sputniknews.ru/20230926/pogoda-uzbekistan-27-sentyabr-2023-39325840.html

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 27 сентября

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 27 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.

2023-09-26T14:08+0500

2023-09-26T14:08+0500

2023-09-26T14:42+0500

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Местами дожди и грозы могут пройти только в горных районах. Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов тепла. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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