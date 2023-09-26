https://uz.sputniknews.ru/20230926/ssha-otkaz-priglasheniye-putin-sammit-san-frantsisko-39313666.html

Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско — причина

Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско — причина

Помимо президента России, в числе приглашенных также нет лидеров ряда стран.

2023-09-26T09:24+0500

2023-09-26T09:24+0500

2023-09-26T11:21+0500

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сан-франциско

владимир путин

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. США по двусторонним каналам передали России, что не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица в АТЭС Марата Бердыева.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), никаких решений о возможном участии Москва пока не принимала.По словам дипломата, российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия. Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность американской стороны" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума", отметил дипломат, назвав такое положение дел "прискорбным".Ранее Бердыев указывал, что США создают серьезные препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС в рамках председательства в организации. Также он отмечал, что Москва, планируя участие в ноябрьском саммите, будет учитывать неподобающее поведение Штатов, как страны-хозяйки форума.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21-й страны данного, включая Россию, США, Китай, Канаду и другие государства, имеющие выход к Тихому океану. Формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

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