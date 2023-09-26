https://uz.sputniknews.ru/20230926/ssha-otkaz-priglasheniye-putin-sammit-san-frantsisko-39313666.html
Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско — причина
Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско — причина
Помимо президента России, в числе приглашенных также нет лидеров ряда стран.
2023-09-26T09:24+0500
2023-09-26T09:24+0500
2023-09-26T11:21+0500
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сан-франциско
владимир путин
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. США по двусторонним каналам передали России, что не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица в АТЭС Марата Бердыева.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), никаких решений о возможном участии Москва пока не принимала.По словам дипломата, российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия. Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность американской стороны" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума", отметил дипломат, назвав такое положение дел "прискорбным".Ранее Бердыев указывал, что США создают серьезные препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС в рамках председательства в организации. Также он отмечал, что Москва, планируя участие в ноябрьском саммите, будет учитывать неподобающее поведение Штатов, как страны-хозяйки форума.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21-й страны данного, включая Россию, США, Китай, Канаду и другие государства, имеющие выход к Тихому океану. Формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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в мире россия владимир путин сша дмитрий песков саммит сан-франциско
в мире россия владимир путин сша дмитрий песков саммит сан-франциско
Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско — причина
09:24 26.09.2023 (обновлено: 11:21 26.09.2023)
Помимо президента России в числе приглашенных также нет лидеров ряда стран.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
США по двусторонним каналам передали России, что не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица в АТЭС Марата Бердыева.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), никаких решений о возможном участии Москва пока не принимала.
"США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — сказал Бердыев.
По словам дипломата, российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.
"Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру", — добавил Бердыев.
Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность американской стороны" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума", отметил дипломат, назвав такое положение дел "прискорбным".
Ранее Бердыев указывал, что США создают серьезные препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС в рамках председательства в организации. Также он отмечал, что Москва, планируя участие в ноябрьском саммите, будет учитывать неподобающее поведение Штатов, как страны-хозяйки форума.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21-й страны данного, включая Россию, США, Китай, Канаду и другие государства, имеющие выход к Тихому океану. Формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.
В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.