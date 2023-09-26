https://uz.sputniknews.ru/20230926/svo-tri-novyx-texnologii-pentagona-na-ukrainskom-tvd-39346648.html

СВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД

СВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД

За время СВО Пентагон и альянс 50 стран сожгли немало ресурсов, чтобы "нанести России поражение на поле боя". Однако ВС РФ успешно противодействуют деструктивным усилиям Запада, доминируя на украинском ТВД.

2023-09-26T20:36+0500

2023-09-26T20:36+0500

2023-09-26T21:46+0500

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США и НАТО на Украине отрабатывают новые технологии боевого управления войсками (спутниковый Интернет), совершенствуют средства прокси-разведки (онлайн-передача ВСУ данных НАТО о дислокации российских войск), тактику массированного и комбинированного применения БПЛА и морских дронов-камикадзе.В зоне СВО непрерывно проверяются новейшие концепции ведения войны неядерными средствами, применяется огромное количество современных вооружений. Украинскому конфликту высокой интенсивности в XXI веке аналогов нет.Война с Россией чужими руками и закамуфлированными натовскими беспилотниками – долгосрочная стратегия Пентагона, с прицелом на грядущий сетецентрический конфликт с Китаем и другими суверенными "изгоями".На украинском ТВД второй год проверяются и отрабатываются передовые технологии войн будущего – "умные" машины учатся самостоятельно выполнять поставленные задачи, противодействовать высокотехнологичным системам противника.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении в российском небе ударных беспилотников ВСУ, фактически – натовских, "переупакованных" в желто-голубую символику, собранных из поставленных Западом комплектующих.Только над Белгородской областью 25 сентября были сбиты семь украинских дронов самолетного типа. Российский Крым регулярно отражает массированные и комбинированные атаки БПЛА и морских безэкипажных катеров-камикадзе ВСУ – в небе и на море могут одновременно действовать десятки боевых дронов.За время СВО российские войска уничтожили более 7100 беспилотников противника, не считая морских. В среднем получается более дюжины в сутки. Силы и средства ВСУ (авиация, ПВО, артиллерия, бронетехника) за 570 дней спецоперации полностью уничтожены, как минимум, дважды. Только самолетов и вертолетов противника сожжено 728 единиц – сопоставимо с парком ВВС Британии, Греции или Германии. И в два раза больше, чем военно-воздушные силы Австралии, Канады или Польши. На горизонте "маячат" небольшое количество ракет ATACMS, около 60 подержанных истребителей F-16 и полсотни новых безэкипажных катеров.Вооруженным силам России предстоит еще много работы.Первый конь американского АпокалипсисаСвязь – основа боевого управления войсками, силами и средствами. Надежная связь гарантирует оперативную передачу приказов командования, данных разведки и целеуказаний.На украинском ТВД в интересах ВСУ работают более 500 спутников США и НАТО. На земле, на воде и в воздушном пространстве украинские войска эффективно обеспечивает связью и данными "гражданская" компания Starlink американского предпринимателя Илона Маска.Ранее мы рассматривали принцип работы космического интернета.Пентагон недавно арендовал свой "сектор" в двухтысячной группировке спутников Starlink. Без этой системы невозможна онлайн-передача ВСУ разведданных, целеуказаний, навигации подразделений и беспилотников. Сама украинская армия без "начальника связи" Маска быстро превратились бы в неорганизованную толпу, ведь российские средства РЭБ эффективно глушат "земные" средства радиосвязи противника.Низкая орбита спутников Starlink (300 – 600 км) обеспечивает устойчивость сигнала, средняя скорость скачивания – 105 мбит/сек. Аналогичные системы конкурентов Маска имеют орбиты высотой до 35 тыс. км. Спутники оказались "жизненно важными для связи украинских войск на земле и вдоль линии фронта".Не столько американский оружейный антиквариат, сколько доступ ВСУ к разведывательным данным Пентагона, штабные онлайн-консультации НАТО и прочая прокси-поддержка Запада позволяют киевскому режиму продолжать боевые действия.Как на это реагирует Москва?Российский аналог Starlink – 96 спутников компании SR NET – охватит всю территорию РФ широкополосным доступом в сеть в 2024 году. С другой стороны, за два месяца (18 июля – 18 сентября) зафиксирована ускоренная потеря 212 спутников Starlink, которая является технологической основой боевого управления Пентагона и ВСУ.Необычную динамику потерь компания Маска не комментирует, а жизнеспособность интернет-системы поддерживают еще около двух тысяч космических аппаратов-ретрансляторов. Важнее тенденция.Авторитетный источник "РИА Новости" ранее сообщил: "Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тыс. км над уровнем моря".Любое космическое совпадение случайно, и все же Маску и его "геостационарным" конкурентам пора впадать в отчаяние.Конкуренты ВВС и ВМФДва других "коня" американского Апокалипсиса – БПЛА и морские дроны-камикадзе, массовое и сетецентрическое применение которых отрабатывается впервые в военной истории.Круглосуточно роящиеся в зоне СВО сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары – в информационной (навигационной) оболочке Пентагона и НАТО.Безусловно, дальше будет больше – БПЛА становятся главным расходным материалом на поле боя, они будут "умнеть" и наращивать могущество.На эту тревожную тенденцию Россия реагирует адекватно и оперативно – стремительно наращивает производство беспилотников, становится мировым лидером в области разработки, производства и боевого применения дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.Легендарные "Ланцеты" и другие ударные дроны ежедневно доказывают это в зоне СВО – в противостоянии с современными натовскими средствами ПВО.С другой стороны, активно применяется и совершенствуется линейка российских инструментов борьбы с БПЛА – "Красуха-С4", "Силок-01", "Поле-21", "Лесочек", "Палантин", "Леер-3" и другие. На подходе – комплекс РБ-109А "Былина" с искусственным интеллектом.В ходе спецоперации российские комплексы РЭБ создали "запретную зону" для тысяч беспилотников ВСУ, и просто уничтожили репутацию турецких дронов Bayraktar. Неслучайно американские эксперты включили средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ в условную первую тройку самых могущественных видов оружия на украинском ТВД – наряду с ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" и высокоточными артиллерийскими снарядами (странно, что американцы "не заметили" российские гиперзвуковые ракеты, "умные" минные поля и лучший в мире танк Т-90М).Далее на основе спутниковой группировки планируется создать космический сектор РЭБ, интегрированный в единое информационно-коммуникационное пространство ВС России.Морские дроны в военных конфликтах ранее активно не применялись. И поначалу (осенью 2022 года) не оправдывали надежд Пентагона и НАТО в Черном море – проваливали миссию, безопасно выбрасывались на побережье противника.Постепенно технику и тактику боевого применения довели до нормы, и все же атаки морских беспилотников редко достигают целей. Технологическое развитие этого вида вооружения в начале пути, украинский ТВД представляется Западу удобным испытательным полигоном.Морские дроны-камикадзе ВСУ поставляют США, Германия, Британия. На днях Берлин объявил о передаче Киеву еще 50 ударных безэкипажных катеров. И глава украинской (марионеточной) военной разведки Кирилл Буданов пригрозил "довести до конца" атаки на Крымский мост."Дурень думкой богатеет", а Пентагон и НАТО играют на Украине в "очень опасную игру", и могут быть вовлечены в прямой военный конфликт с крупнейшей ядерной державой в любой день и час.На этом фоне подводный беспилотник ВСУ "Маричка" выглядит жалким фиговым листком, это попытка отвести вероятный удар Вооруженных сил РФ от американских хозяев киевского режима.Россия убедительно противодействует деструктивным усилиям США и десятков их сателлитов – новейшими системами РЭБ и ПВО, высокоточным ракетным оружием большой дальности Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.За время спецоперации военный потенциал США и НАТО в значительной степени утрачен. Планы стратегов Пентагона на украинском ТВД сорваны. История развивается не по американским "правилам".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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