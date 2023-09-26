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https://uz.sputniknews.ru/20230926/tashkent-gaz-otklyucheniye-26-sentyabr-2023-39322410.html
Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
26 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-26T12:27+0500
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узбекистан
ташкент
газ
график отключений газа
ремонт
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00. Чиланзарский район:Учтепинский район:
https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekistan-gotovnost-import-gaz-rossiya-39295506.html
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узбекистан ташкент газ отключение ремонт махалля общество график отключений газа
узбекистан ташкент газ отключение ремонт махалля общество график отключений газа

Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса

12:27 26.09.2023 (обновлено: 12:58 26.09.2023)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Стрингер
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26 сентября подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00.
Чиланзарский район:
махалли "Лутфий", "1-Катартал", "Нафосат", "Диёр", "Катартал", "Чупонота", "Богзор", "Октепа", "Кутарма", "Заркурган", "Фидокор", "Ботирма", "Навбахор", "Катта Навбахор", "Козирабод" и "Наккошлик";
1 418 жилых домов;
17 750 многоквартирных домов;
58 оптовых потребителей.
Учтепинский район:
11, 15, 21 и 22 кварталы;
махалля "Гузар" 29 многоквартирных домов;
махалля "Кухна Чупон ота" многоквартиные дома 42б, 42в, 42г, 42д, 42е;
махалля "Богистон" многоквартирные дома 2в, 7б, 7в, 7г;
42 оптовых потребителя.
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