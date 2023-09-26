https://uz.sputniknews.ru/20230926/tashkent-gaz-otklyucheniye-26-sentyabr-2023-39322410.html

Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса

26 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-26T12:27+0500

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узбекистан

ташкент

газ

график отключений газа

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махалля

общество

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00. Чиланзарский район:Учтепинский район:

https://uz.sputniknews.ru/20230925/uzbekistan-gotovnost-import-gaz-rossiya-39295506.html

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