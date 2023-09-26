Где в Ташкенте сегодня отключили газ — адреса
12:27 26.09.2023 (обновлено: 12:58 26.09.2023)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
© Sputnik / Стрингер
26 сентября подачу газа временно ограничили для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Шайхантахурского района Ташкента временно отключили газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00.
Чиланзарский район:
махалли "Лутфий", "1-Катартал", "Нафосат", "Диёр", "Катартал", "Чупонота", "Богзор", "Октепа", "Кутарма", "Заркурган", "Фидокор", "Ботирма", "Навбахор", "Катта Навбахор", "Козирабод" и "Наккошлик";
1 418 жилых домов;
17 750 многоквартирных домов;
58 оптовых потребителей.
Учтепинский район:
11, 15, 21 и 22 кварталы;
махалля "Гузар" 29 многоквартирных домов;
махалля "Кухна Чупон ота" многоквартиные дома 42б, 42в, 42г, 42д, 42е;
махалля "Богистон" многоквартирные дома 2в, 7б, 7в, 7г;
42 оптовых потребителя.