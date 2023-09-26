https://uz.sputniknews.ru/20230926/tashkent-svet-otklyucheniye-26-sentyabr-2023-39311027.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
26 сентября без электричества частично останутся жители трех районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-26T08:26+0500
2023-09-26T08:26+0500
2023-09-26T08:26+0500
узбекистан
ташкент
отключение света
график отключения электричества
общество
район
махалля
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском, Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент отключение света график отключения электричества общество район махалля
узбекистан ташкент отключение света график отключения электричества общество район махалля
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
26 сентября без электричества частично останутся жители трех районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Сегодня в Учтепинском, Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Учтепа”;
Яшнабадский район: с 10.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли "Куксарой";
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 16.00 — на некоторых улицах махаллей “Жасорат”, "Алишеробод" и "Ижодкор".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.