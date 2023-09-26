https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-ekonomika-prognoz-abr-39329182.html

Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР

Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР

Азиатский банк развития призывает Узбекистан ускорить переход к "зеленой" экономике.

2023-09-26T15:19+0500

2023-09-26T15:19+0500

2023-09-26T16:16+0500

узбекистан

экономика

абр

азиатский банк развития

прогноз

финансовый прогноз

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) опубликовал прогноз развития экономики Узбекистана в этом и следующем году. По оценкам специалистов банка, рост валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 5,5 %, что немного выше апрельского прогноза в 5 %. Такие же прогнозы банк дает и на следующий год. Согласно прогнозу, у Узбекистана есть все шансы к 2030 году стать страной с доходом выше среднего. Однако, с развитием промышленности, АБР рекомендует начать "более устойчивые действия" по переходу страны на "зеленую" экономику.

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