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Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР
Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР
Азиатский банк развития призывает Узбекистан ускорить переход к "зеленой" экономике.
2023-09-26T15:19+0500
2023-09-26T15:19+0500
2023-09-26T16:16+0500
узбекистан
экономика
абр
азиатский банк развития
прогноз
финансовый прогноз
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) опубликовал прогноз развития экономики Узбекистана в этом и следующем году. По оценкам специалистов банка, рост валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 5,5 %, что немного выше апрельского прогноза в 5 %. Такие же прогнозы банк дает и на следующий год. Согласно прогнозу, у Узбекистана есть все шансы к 2030 году стать страной с доходом выше среднего. Однако, с развитием промышленности, АБР рекомендует начать "более устойчивые действия" по переходу страны на "зеленую" экономику.
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узбекистан экономика прогноз азиатский банк развития абр ввп валовый внутренний продукт инфляция зеленая экономика
узбекистан экономика прогноз азиатский банк развития абр ввп валовый внутренний продукт инфляция зеленая экономика
Что будет с экономикой Узбекистана в 2024 году — прогноз АБР
15:19 26.09.2023 (обновлено: 16:16 26.09.2023)
Азиатский банк развития призывает Узбекистан ускорить переход к "зеленой" экономике.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik
. Азиатский банк развития (АБР) опубликовал прогноз
развития экономики Узбекистана в этом и следующем году.
По оценкам специалистов банка, рост валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 5,5 %, что немного выше апрельского прогноза в 5 %. Такие же прогнозы банк дает и на следующий год.
"Рост потребления замедлится, поскольку устойчиво высокая инфляция сокращает реальные доходы и спрос домохозяйств, несмотря на рост заработной платы и пенсий. Освобождение от налогов и таможенных пошлин на основные продукты питания поможет сдержать рост цен. Денежные переводы внутрь страны значительно сократились из-за сокращения числа узбекских сезонных рабочих-мигрантов в России, что привело к увеличению дефицита текущего счета", — говорится в статье АБР.
Согласно прогнозу, у Узбекистана есть все шансы к 2030 году стать страной с доходом выше среднего. Однако, с развитием промышленности, АБР рекомендует начать "более устойчивые действия" по переходу страны на "зеленую" экономику.