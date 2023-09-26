https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-sayt-dlya-poiska-statdannyx-39340861.html
Для легкого доступа: в Узбекистане запустили сайт для поиска статданных
Для легкого доступа: в Узбекистане запустили сайт для поиска статданных
На портале собрано более 1 тыс. официальных показателей от Агентства статистики.
2023-09-26T18:14+0500
2023-09-26T18:14+0500
2023-09-26T18:20+0500
узбекистан
общество
статистика
сайт
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане появился сайт для быстрого и легкого поиска статистических данных, сообщает пресс-служба Агентства статистики.На портале siat.stat.uzсобрано более 1 000 официальных статистических показателей с удобной загрузкой в 5 различных форматах: Excel, PDF, CSV, JSON и XML. Кроме того, на сайте представлена возможность получить метаданные в виде графики.По замыслу разработчиков, эта платформ должна позволить пользователям быстрее находить и проще обмениваться необходимой информацией по всем сферам жизни.
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узбекистан общество статистика сайт агентство статистики
узбекистан общество статистика сайт агентство статистики
Для легкого доступа: в Узбекистане запустили сайт для поиска статданных
18:14 26.09.2023 (обновлено: 18:20 26.09.2023)
На портале собрано более 1 тыс. официальных показателей от Агентства статистики.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik
. В Узбекистане появился сайт для быстрого и легкого поиска статистических данных, сообщает
пресс-служба Агентства статистики.
На портале siat.stat.uz
собрано более 1 000 официальных статистических показателей с удобной загрузкой в 5 различных форматах: Excel, PDF, CSV, JSON и XML.
Кроме того, на сайте представлена возможность получить метаданные в виде графики.
По замыслу разработчиков, эта платформ должна позволить пользователям быстрее находить и проще обмениваться необходимой информацией по всем сферам жизни.