https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-sostav-maxallinskix-komitetov-39344709.html
Из "пятерки" в "семерку" - в Узбекистане расширили состав махаллинских комитетов
Из "пятерки" в "семерку" - в Узбекистане расширили состав махаллинских комитетов
Об изменениях в управлении махаллей стало известно на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.
2023-09-26T20:07+0500
2023-09-26T20:07+0500
2023-09-26T21:07+0500
узбекистан
общество
махалля
совещание
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего укрепления работы махаллинских комитетов, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания президент отметил что махаллинский комитет, так называемая "махаллинская пятерка", работает эффективно. При этом, было решено расширить состав комитета, добавив к нему еще налогового инспектора и социального работника.Основные задачи "махаллийнской семерки":Кроме того, в самом махаллинском комитете будут коллегиально решаться более 70 вопросов, таких как включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), выделение финансовой помощи, субсидий и кредитов. Распределение средств из фондов занятости, предпринимательства и надомничества тем, кто включен в эти тетради, осуществляется по решению комитета каждой махалли.
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узбекистан общество президент шавкат мирзиёев махалля комитеты махаллинская пятерка семерка состав обязанности функции
узбекистан общество президент шавкат мирзиёев махалля комитеты махаллинская пятерка семерка состав обязанности функции
Из "пятерки" в "семерку" - в Узбекистане расширили состав махаллинских комитетов
20:07 26.09.2023 (обновлено: 21:07 26.09.2023)
Об изменениях в управлении махаллей стало известно на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего укрепления работы махаллинских комитетов, сообщает
пресс-служба главы государства.
В ходе совещания президент отметил что махаллинский комитет, так называемая "махаллинская пятерка", работает эффективно. При этом, было решено расширить состав комитета, добавив к нему еще налогового инспектора и социального работника.
"Президент подчеркнул, что теперь управление махаллей будет организовано на основе новых подходов. К нынешней "пятерке" добавятся сборщик налогов и социальный работник, которые станут "махаллинской семеркой", - говорится в сообщении.
Основные задачи "махаллийнской семерки":
председатель махалли помогает малообеспеченным семьям улучшить жилищные условия улучшить свое жилье;
помощник председателя помогает безработным в трудоустройстве;
молодежные лидеры привлекают молодежь к занятиям спортом, музыкой и к участию в клубах по интересам;
женские активисты привлекают жительниц махалли к предпринимательству, надомной работе, ремесленничеству;
налоговик будет использовать возможности махалли для расширения налоговой базы, поможет легализовать предпринимательскую деятельность и развивать малый бизнес;
социальный работник будет заниматься конкретными задачами, такими как оказание социальных услуг одиноким пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся людям.
Кроме того, в самом махаллинском комитете будут коллегиально решаться более 70 вопросов, таких как включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), выделение финансовой помощи, субсидий и кредитов. Распределение средств из фондов занятости, предпринимательства и надомничества тем, кто включен в эти тетради, осуществляется по решению комитета каждой махалли.