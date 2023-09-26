https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-sostav-maxallinskix-komitetov-39344709.html

Из "пятерки" в "семерку" - в Узбекистане расширили состав махаллинских комитетов

Из "пятерки" в "семерку" - в Узбекистане расширили состав махаллинских комитетов

Об изменениях в управлении махаллей стало известно на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.

2023-09-26T20:07+0500

2023-09-26T20:07+0500

2023-09-26T21:07+0500

узбекистан

общество

махалля

совещание

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего укрепления работы махаллинских комитетов, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания президент отметил что махаллинский комитет, так называемая "махаллинская пятерка", работает эффективно. При этом, было решено расширить состав комитета, добавив к нему еще налогового инспектора и социального работника.Основные задачи "махаллийнской семерки":Кроме того, в самом махаллинском комитете будут коллегиально решаться более 70 вопросов, таких как включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), выделение финансовой помощи, субсидий и кредитов. Распределение средств из фондов занятости, предпринимательства и надомничества тем, кто включен в эти тетради, осуществляется по решению комитета каждой махалли.

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