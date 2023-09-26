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https://uz.sputniknews.ru/20230926/veduschie-solisty-rossii-vystupili-v-tashkente--video-39346529.html
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео
Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои.
2023-09-26T21:31+0500
2023-09-26T21:47+0500
узбекистан
ташкент
культура
концерт
россия
опера
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте выступили ведущие солисты России. Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои, сообщает корреспондент Sputnik.В программе концерта прозвучали фрагменты из оперы "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Турандот", "Сицилийская вечерня" в исполнении лучших голосов российской оперы: Ивана Гынгазова, Венеры Гимадиевой, Полины Шамаевой, а также Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и других.Кроме того, 29 сентября состоится концерт песен "Наши любимые мелодии" во Дворце профсоюзов Узбекистана.
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Элина Бекназарова
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узбекистан ташкент культура габт алишер навои концерт опера российские актеры видео
узбекистан ташкент культура габт алишер навои концерт опера российские актеры видео

Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео

21:31 26.09.2023 (обновлено: 21:47 26.09.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваВедущие солисты России выступили в Ташкенте
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте выступили ведущие солисты России. Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои, сообщает корреспондент Sputnik.
В программе концерта прозвучали фрагменты из оперы "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Турандот", "Сицилийская вечерня" в исполнении лучших голосов российской оперы: Ивана Гынгазова, Венеры Гимадиевой, Полины Шамаевой, а также Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и других.
Кроме того, 29 сентября состоится концерт песен "Наши любимые мелодии" во Дворце профсоюзов Узбекистана.
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