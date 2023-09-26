https://uz.sputniknews.ru/20230926/veduschie-solisty-rossii-vystupili-v-tashkente--video-39346529.html
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео
Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои.
2023-09-26T21:31+0500
2023-09-26T21:31+0500
2023-09-26T21:47+0500
узбекистан
ташкент
культура
концерт
россия
опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1a/39345455_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ec14db47ba26241965e25f9571f24062.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте выступили ведущие солисты России. Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои, сообщает корреспондент Sputnik.В программе концерта прозвучали фрагменты из оперы "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Турандот", "Сицилийская вечерня" в исполнении лучших голосов российской оперы: Ивана Гынгазова, Венеры Гимадиевой, Полины Шамаевой, а также Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и других.Кроме того, 29 сентября состоится концерт песен "Наши любимые мелодии" во Дворце профсоюзов Узбекистана.
узбекистан
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1a/39345455_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4e94c4869dee9c9bbc3acc193ad727f2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкент культура габт алишер навои концерт опера российские актеры видео
узбекистан ташкент культура габт алишер навои концерт опера российские актеры видео
Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео
21:31 26.09.2023 (обновлено: 21:47 26.09.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
В Ташкенте выступили ведущие солисты России. Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои, сообщает корреспондент Sputnik
.
В программе концерта прозвучали фрагменты из оперы "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Турандот", "Сицилийская вечерня" в исполнении лучших голосов российской оперы: Ивана Гынгазова, Венеры Гимадиевой, Полины Шамаевой, а также Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и других.
Кроме того, 29 сентября состоится концерт песен "Наши любимые мелодии" во Дворце профсоюзов Узбекистана.