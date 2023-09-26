https://uz.sputniknews.ru/20230926/veduschie-solisty-rossii-vystupili-v-tashkente--video-39346529.html

Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео

Ведущие солисты России выступили в Ташкенте — видео

Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои.

2023-09-26T21:31+0500

2023-09-26T21:31+0500

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узбекистан

ташкент

культура

концерт

россия

опера

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Ташкенте выступили ведущие солисты России. Благотворительный концерт под названием "По страницам любимых опер и оперетт" прошёл сегодня на сцене Большого театра имени А. Навои, сообщает корреспондент Sputnik.В программе концерта прозвучали фрагменты из оперы "Кармен", "Ромео и Джульетта", "Турандот", "Сицилийская вечерня" в исполнении лучших голосов российской оперы: Ивана Гынгазова, Венеры Гимадиевой, Полины Шамаевой, а также Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова и других.Кроме того, 29 сентября состоится концерт песен "Наши любимые мелодии" во Дворце профсоюзов Узбекистана.

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2023

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