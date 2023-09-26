https://uz.sputniknews.ru/20230926/xanchjou-22-uzbekistan-medali-39314110.html

Ханчжоу-2022: Узбекистан — в четверке лидеров

Ханчжоу-2022: Узбекистан — в четверке лидеров

Сегодня наши соотечественники примут участие в 13 видах спорта азиатского первенства.

2023-09-26T10:03+0500

2023-09-26T10:03+0500

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китай

ханчжоу

сборная узбекистана

медали

спорт

азиатские игры

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. По итогам второго дня XIX Азиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.Золотые медали:Дзюдо (52 кг) — Диёра Келдиёрова;Академическая гребля — Анна Пракатень;Академическая гребля (программа М4х) — Шехроз Хакимов, Давржон Давронов, Дильшоджон Худойбердиев, Алишер Турдиев;Дзюдо (73 кг) — Муроджон Юлдошев.Серебряные медали:Академическая гребля "Лочин" (легкий вес) — Луизахон Исламова и Малика Тагматова;Академическая гребля (программа М2х) — Шахбоз Холмирзаев и Мехрожбек Маматкулов;Академическая гребля (программа М2) — Шехроз Хакимов и Дилшоджон Худойбердиев;Академическая гребля (программа М4х) — Мехрожбек Маматкулов, Собиржон Сафаралиев, Шахзод Нурматов, Шахбоз Холмирзаев.Бронзовые медали:Академическая гребля (легкий вес) — Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев;Дзюдо (48 кг) — Халима Курбонова;Фехтование (шпага) — Дилназ Мурзатаева;Таэквондо — Мадинабону Маннопова;Дзюдо (70 кг) — Гулноз Матниёзова.Сегодня, в третий день соревнований узбекистанцы примут участие в 13 видах спорта азиатского первенства.Напомним, олимпийская сборная Узбекистана участвует в Азиатских XIX летних играх "Ханчжоу-2022", проходящих c 23 сентября по 8 октября, на которые приехали 12,5 тысяч спортсменов из 45 стран. Смотрите интересные моменты с XIX Азиатских игр в Telegram-канале Sputnik.

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