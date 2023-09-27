https://uz.sputniknews.ru/20230927/foto-turizm-mesta-39378055.html
От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире
От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире
27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Мы собрали для вас самые запоминающиеся туристические места на планете, которые однозначно стоит посетить.
2023-09-27T22:05+0500
2023-09-27T22:05+0500
2023-09-27T22:05+0500
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фото туризм достопримечательности куда поехать самые необычные красочные запоминающиеся пхукет ханой москва сочи крым турция каппадокия индия тадж-махал сафари термальные источники тайвань лаомей гёреме гренландия
фото туризм достопримечательности куда поехать самые необычные красочные запоминающиеся пхукет ханой москва сочи крым турция каппадокия индия тадж-махал сафари термальные источники тайвань лаомей гёреме гренландия
От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире
27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Мы собрали для вас самые запоминающиеся туристические места на планете, которые однозначно стоит посетить.
© AFP 2023 / Madaree Tohlala
Самолет заходит на посадку в аэропорту Пхукета прямо над туристическим пляжем.
Самолет заходит на посадку в аэропорту Пхукета прямо над туристическим пляжем.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen
Поезд еле протискивается по узким улочкам старого Ханоя.
Поезд еле протискивается по узким улочкам старого Ханоя.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк Иностранные туристы фотографируют на станции метро "Киевская" в Москве.
Иностранные туристы фотографируют на станции метро "Киевская" в Москве.
© AFP 2023 / Iakovos Hatzistavrou
Качели на пляже в Ларнаке. Кипр.
Качели на пляже в Ларнаке. Кипр.
© AFP 2023 / Pawan Sharma
Тадж-Махал за пеленой дождя.
Тадж-Махал за пеленой дождя.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
Удивительные храмы, вырезанные прямо в горной породе, в древнем городе Петра в Иордании.
Удивительные храмы, вырезанные прямо в горной породе, в древнем городе Петра в Иордании.
© AFP 2023 / Biju Boro
На сафари в Национальном парке Казиранга в Индии можно встретить даже носорогов.
На сафари в Национальном парке Казиранга в Индии можно встретить даже носорогов.
© AFP 2023 / Ferenc Isza
Знаменитые термальные источники в Будапеште, Венгрия, пользуются заслуженной популярностью у туристов.
Знаменитые термальные источники в Будапеште, Венгрия, пользуются заслуженной популярностью у туристов.
© AFP 2023 / Sam Yeh
Удивительный пейзаж Зеленого рифа Лаомей на Тайване.
Удивительный пейзаж Зеленого рифа Лаомей на Тайване.
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
Полет на воздушном шаре - одно из популярных туристических развлечений в национальном историческом парке Гёреме в Каппадокии.
Полет на воздушном шаре - одно из популярных туристических развлечений в национальном историческом парке Гёреме в Каппадокии.
© AFP 2023 / Odd Andersen
Туристы любуются величественными айсбергами у берегов Гренландии.
Туристы любуются величественными айсбергами у берегов Гренландии.