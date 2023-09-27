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https://uz.sputniknews.ru/20230927/foto-turizm-mesta-39378055.html
От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире
От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире
27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Мы собрали для вас самые запоминающиеся туристические места на планете, которые однозначно стоит посетить.
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фото туризм достопримечательности куда поехать самые необычные красочные запоминающиеся пхукет ханой москва сочи крым турция каппадокия индия тадж-махал сафари термальные источники тайвань лаомей гёреме гренландия
фото туризм достопримечательности куда поехать самые необычные красочные запоминающиеся пхукет ханой москва сочи крым турция каппадокия индия тадж-махал сафари термальные источники тайвань лаомей гёреме гренландия

От тропиков до Арктики — самые запоминающиеся туристические места в мире

22:05 27.09.2023
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НовостиTelegram
27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Мы собрали для вас самые запоминающиеся туристические места на планете, которые однозначно стоит посетить.
© AFP 2023 / Madaree Tohlala

Самолет заходит на посадку в аэропорту Пхукета прямо над туристическим пляжем.

Самолет заходит на посадку в аэропорту Пхукета прямо над туристическим пляжем. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2023 / Madaree Tohlala

Самолет заходит на посадку в аэропорту Пхукета прямо над туристическим пляжем.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Поезд еле протискивается по узким улочкам старого Ханоя.

Поезд еле протискивается по узким улочкам старого Ханоя. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

Поезд еле протискивается по узким улочкам старого Ханоя.

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкИностранные туристы фотографируют на станции метро "Киевская" в Москве.
Иностранные туристы фотографируют на станции метро Киевская в Москве - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы фотографируют на станции метро "Киевская" в Москве.
© AFP 2023 / Iakovos Hatzistavrou

Качели на пляже в Ларнаке. Кипр.

Качели на пляже в Ларнаке. Кипр. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Iakovos Hatzistavrou

Качели на пляже в Ларнаке. Кипр.

© AFP 2023 / Pawan Sharma

Тадж-Махал за пеленой дождя.

Тадж-Махал за пеленой дождя. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Pawan Sharma

Тадж-Махал за пеленой дождя.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДевушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
Девушка на лавандовом поле в Крыму - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 га в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi

Удивительные храмы, вырезанные прямо в горной породе, в древнем городе Петра в Иордании.

Удивительные храмы, вырезанные прямо в горной породе, в древнем городе Петра в Иордании. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi

Удивительные храмы, вырезанные прямо в горной породе, в древнем городе Петра в Иордании.

© AFP 2023 / Biju Boro

На сафари в Национальном парке Казиранга в Индии можно встретить даже носорогов.

На сафари в Национальном парке Казиранга в Индии можно встретить даже носорогов. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2023 / Biju Boro

На сафари в Национальном парке Казиранга в Индии можно встретить даже носорогов.

© AFP 2023 / Ferenc Isza

Знаменитые термальные источники в Будапеште, Венгрия, пользуются заслуженной популярностью у туристов.

Знаменитые термальные источники в Будапеште, Венгрия, пользуются заслуженной популярностью у туристов. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2023 / Ferenc Isza

Знаменитые термальные источники в Будапеште, Венгрия, пользуются заслуженной популярностью у туристов.

© AFP 2023 / Sam Yeh

Удивительный пейзаж Зеленого рифа Лаомей на Тайване.

Удивительный пейзаж Зеленого рифа Лаомей на Тайване. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Sam Yeh

Удивительный пейзаж Зеленого рифа Лаомей на Тайване.

© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

Полет на воздушном шаре - одно из популярных туристических развлечений в национальном историческом парке Гёреме в Каппадокии.

Полет на воздушном шаре - одно из популярных туристических развлечений в национальном историческом парке Гёреме в Каппадокии. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour

Полет на воздушном шаре - одно из популярных туристических развлечений в национальном историческом парке Гёреме в Каппадокии.

© AFP 2023 / Odd Andersen

Туристы любуются величественными айсбергами у берегов Гренландии.

Туристы любуются величественными айсбергами у берегов Гренландии. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Odd Andersen

Туристы любуются величественными айсбергами у берегов Гренландии.

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