https://uz.sputniknews.ru/20230927/kengash-senata-reshil-sozvat-ocherednoe-plenarnoe-zasedanie-palaty--chto-obsudyat-39373387.html
Кенгаш Сената решил созвать очередное пленарное заседание палаты — что обсудят
Кенгаш Сената решил созвать очередное пленарное заседание палаты — что обсудят
Пленарное заседание верхней палаты парламента Узбекистана пройдет по видеоконференц-связи. 27.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-27T18:32+0500
2023-09-27T18:32+0500
2023-09-27T19:02+0500
узбекистан
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сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
законодательство
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ТАШКЕНТ, 27 сен —Sputnik. Кенгаш Сената на заседании 27 сентября принял решение созвать очередное сорок пятое пленарное заседание верхней палаты парламента, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Заседание пройдет 29 сентября в формате видеоконференц-связи, сообщили в пресс-службе.Сенаторы обсудят закон о статусе педагога, поправки в законодательство, связанные с совершенствованием фармацевтческой деятельности и земельного законодательства, изменения в закон "О метрологии", Уголовный и Административный кодексы страны.Обсудят депутаты также поправки в закон "О прокуратуре", связанные с дополнительными мерами по обеспечению законности в системе вооруженных сил, а также изменения и дополнения в законодательство в связи с созданием единой системы республиканских органов исполнительной власти.Кроме того, сенаторы рассмотрят вопросы об избрании заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и об утверждении постановлений Кенгаша Сената.
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узбекистан, общество, сенат республики узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, законодательство
узбекистан, общество, сенат республики узбекистан, сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, законодательство
Кенгаш Сената решил созвать очередное пленарное заседание палаты — что обсудят
18:32 27.09.2023 (обновлено: 19:02 27.09.2023)
Пленарное заседание верхней палаты парламента Узбекистана пройдет по видеоконференц-связи.
ТАШКЕНТ, 27 сен —Sputnik
. Кенгаш Сената на заседании 27 сентября принял решение созвать очередное сорок пятое пленарное заседание верхней палаты парламента, сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Заседание пройдет 29 сентября в формате видеоконференц-связи, сообщили в пресс-службе.
Сенаторы обсудят закон о статусе педагога, поправки в законодательство, связанные с совершенствованием фармацевтческой деятельности и земельного законодательства, изменения в закон "О метрологии", Уголовный и Административный кодексы страны.
Обсудят депутаты также поправки в закон "О прокуратуре", связанные с дополнительными мерами по обеспечению законности в системе вооруженных сил, а также изменения и дополнения в законодательство в связи с созданием единой системы республиканских органов исполнительной власти.
Кроме того, сенаторы рассмотрят вопросы об избрании заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и об утверждении постановлений Кенгаша Сената.