https://uz.sputniknews.ru/20230927/kengash-senata-reshil-sozvat-ocherednoe-plenarnoe-zasedanie-palaty--chto-obsudyat-39373387.html

Кенгаш Сената решил созвать очередное пленарное заседание палаты — что обсудят

Кенгаш Сената решил созвать очередное пленарное заседание палаты — что обсудят

Пленарное заседание верхней палаты парламента Узбекистана пройдет по видеоконференц-связи. 27.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-27T18:32+0500

2023-09-27T18:32+0500

2023-09-27T19:02+0500

узбекистан

общество

сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

законодательство

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ТАШКЕНТ, 27 сен —Sputnik. Кенгаш Сената на заседании 27 сентября принял решение созвать очередное сорок пятое пленарное заседание верхней палаты парламента, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Заседание пройдет 29 сентября в формате видеоконференц-связи, сообщили в пресс-службе.Сенаторы обсудят закон о статусе педагога, поправки в законодательство, связанные с совершенствованием фармацевтческой деятельности и земельного законодательства, изменения в закон "О метрологии", Уголовный и Административный кодексы страны.Обсудят депутаты также поправки в закон "О прокуратуре", связанные с дополнительными мерами по обеспечению законности в системе вооруженных сил, а также изменения и дополнения в законодательство в связи с созданием единой системы республиканских органов исполнительной власти.Кроме того, сенаторы рассмотрят вопросы об избрании заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и об утверждении постановлений Кенгаша Сената.

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