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https://uz.sputniknews.ru/20230927/mirziyoev-vizit-germaniya-39376261.html
Мирзиёев посетит Германию
Мирзиёев посетит Германию
В ходе рабочего визита президент Узбекистана проведет переговоры с руководством ФРГ и примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
2023-09-27T19:27+0500
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шавкат мирзиёев
узбекистан
германия
визит
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 28-30 сентября посетит Германию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках визита в Берлин, Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.Он также примет участие в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики, уточнили в пресс-службе.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев визит германия берлин олаф шольц штайнмайер канцлер президент встреча глав государств центральной азии германии
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит германия берлин олаф шольц штайнмайер канцлер президент встреча глав государств центральной азии германии

Мирзиёев посетит Германию

19:27 27.09.2023 (обновлено: 20:02 27.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиеева и Нурланбека Шакиева.
Встреча Шавката Мирзиеева и Нурланбека Шакиева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе рабочего визита президент Узбекистана проведет переговоры с руководством ФРГ и примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 28-30 сентября посетит Германию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита в Берлин, Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
"В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита Президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками", - говорится в сообщении пресс-службы.
Он также примет участие в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики, уточнили в пресс-службе.
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