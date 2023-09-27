https://uz.sputniknews.ru/20230927/mirziyoev-vizit-germaniya-39376261.html

Мирзиёев посетит Германию

Мирзиёев посетит Германию

В ходе рабочего визита президент Узбекистана проведет переговоры с руководством ФРГ и примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

2023-09-27T19:27+0500

2023-09-27T19:27+0500

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шавкат мирзиёев

узбекистан

германия

визит

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 28-30 сентября посетит Германию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках визита в Берлин, Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.Он также примет участие в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики, уточнили в пресс-службе.

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