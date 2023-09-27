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Муфтий прокомментировал историю с эсэсовцем в Канаде
Муфтий прокомментировал историю с эсэсовцем в Канаде
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа назвал чествование нациста в парламенте Канады "бессовестной попыткой восславить "геров" СС".
2023-09-27T19:03+0500
2023-09-27T19:03+0500
2023-09-27T19:48+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев комментируя недавнюю историю с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады.Он подчеркнул, что западные страны открыто поддерживают нацизм, сообщает РИА Новости. По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".Напомним, в прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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россия муфтий глава оординационного центра мусульман северного кавказа исмаил бердиев чествование эсэсовца нациста в парламенте хунка комментарий
россия муфтий глава оординационного центра мусульман северного кавказа исмаил бердиев чествование эсэсовца нациста в парламенте хунка комментарий
Муфтий прокомментировал историю с эсэсовцем в Канаде
19:03 27.09.2023 (обновлено: 19:48 27.09.2023)
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа назвал чествование нациста в парламенте Канады "бессовестной попыткой восславить "геров" СС".
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев комментируя недавнюю историю с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады.
Он подчеркнул, что западные страны открыто поддерживают нацизм, сообщает РИА Новости
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"Очередная бессовестная попытка восславить "героев" СС с участием президентов Канады и Украины показала на весь мир, каковы их планы. Западные страны не борются с нацизмом, наоборот – Запад всячески популяризует действия нацистов и помнит их, восславляет как может. Надо было додуматься до того, чтобы главы двух государств в ноги кланялись фашистам и на руках их носили, и всячески лелеяли. Ни стыда у них, ни памяти, ни совести", - сказал РИА Новости Бердиев.
По словам религиозного деятеля, удивительно, что после случившегося ни Трюдо, ни Зеленский "от стыда перед всем миром не сгорели".
Напомним, в прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.