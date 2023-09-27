Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября
16:18 27.09.2023 (обновлено: 16:35 27.09.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
© Sputnik / Нина Зотина
Центральный банк Узбекистана установил с 28 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 183,01 сумов (-12,09), евро — 12 865,26 сумов (-56,67), рубля — 126,26 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 665,96 сумов (-2,52), сообщает ЦБ страны.