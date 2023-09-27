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https://uz.sputniknews.ru/20230927/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-28-sentyabr-2023-39369371.html
Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября
Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 27 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-27T16:18+0500
2023-09-27T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 183,01 сумов (-12,09), евро — 12 865,26 сумов (-56,67), рубля — 126,26 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 665,96 сумов (-2,52), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан экономика доллары рубль курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань
узбекистан экономика доллары рубль курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань

Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября

16:18 27.09.2023 (обновлено: 16:35 27.09.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
Денежные купюры: евро и США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Центральный банк Узбекистана установил с 28 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 183,01 сумов (-12,09), евро — 12 865,26 сумов (-56,67), рубля — 126,26 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 665,96 сумов (-2,52), сообщает ЦБ страны.
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