https://uz.sputniknews.ru/20230927/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-28-sentyabr-2023-39369371.html

Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября

Доллар и рубль продолжают падать — официальный курс валют в Узбекистане на 28 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 27 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-27T16:18+0500

2023-09-27T16:18+0500

2023-09-27T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 183,01 сумов (-12,09), евро — 12 865,26 сумов (-56,67), рубля — 126,26 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 665,96 сумов (-2,52), сообщает ЦБ страны.

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