https://uz.sputniknews.ru/20230927/pirimkul-kadyrov-biografiya-39377229.html

Пиримкул Кадыров — биография

Пиримкул Кадыров — биография

Пиримкул Кадыров – Народный писатель Узбекистана, историк, ученый-литературовед. 27.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-27T20:35+0500

2023-09-27T20:35+0500

2023-09-27T20:45+0500

биография

узбекистан

писатель

пиримкул кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1b/39371178_0:52:700:446_1920x0_80_0_0_d55356890cca247d7d4b0e600af7d76e.jpg

Пиримкул Кадыров, один из крупнейших деятелей узбекской прозы, родился 25-октября 1928-года в селе Кенгкуль Ура-Тюбинского района Таджикской ССР.В послевоенные годы Пиримкул Кадыров работал в колхозе, на дорожном строительстве, а затем на Бекабадском металлургическом заводе.В 1951-году, после окончания Ташкентского государственного университета, поступил в аспирантуру Литературного института имени М. Горького в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Послевоенное творчество Абдуллы Каххора".С 1954 по 1963 годы работал советником по узбекской литературе в Союзе писателей бывшего СССР.В 1963-1976 годах работал старшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Узбекистана.В 1990-2000 годах Пиримкул Кадыров работал заместителем председателя, а затем председателем комитета по науке и культуре Олий Мажлиса.В последние годы писатель возглавлял отдел прозы в Союзе писателей Узбекистана.Народный писатель Узбекистана Пиримкул Кадыров скончался 21 декабря 2010 года в возрасте 82 лет.ТворчествоЕго первый рассказ "Студенты" был опубликован в 1950-году, когда он сам учился в вузе.После этого один за другим печатаются его рассказы "Кайф", "Огонь", повести "Ценность", "Вольность", "Наследие", повесть-легенда "Спасение", сборники повестей и рассказов "Приключения", "Яйра поступает в институт". Большую известность писателю принесли романы "Три корня" и "Алмазный пояс" принесли ему большую известность.Произведения "Звёздные ночи" и "Хумоюн" Пиримкула Кадырова стали жемчужинами исторической прозы Узбекистана.Пиримкул Кадыров занимался также научной деятельностью. Его перу принадлежат брошюры "Народный язык и реалистическая проза", "Язык и душа".По сценарию писателя снят художественный фильм "Твои следы" о работниках нефтяной промышленности.НаградыПиримкул Кадыров удостоен почетных званий "Эл-юрт ҳурмати" и "Народный писатель Узбекистана", награжден орденом "Буюк хизматлари учун".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

биография, узбекистан, писатель, пиримкул кадыров