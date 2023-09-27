https://uz.sputniknews.ru/20230927/pirimkul-kadyrov-biografiya-39377229.html
Пиримкул Кадыров — биография
Пиримкул Кадыров — биография
Пиримкул Кадыров – Народный писатель Узбекистана, историк, ученый-литературовед. 27.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-27T20:35+0500
2023-09-27T20:35+0500
2023-09-27T20:45+0500
биография
узбекистан
писатель
пиримкул кадыров
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Пиримкул Кадыров, один из крупнейших деятелей узбекской прозы, родился 25-октября 1928-года в селе Кенгкуль Ура-Тюбинского района Таджикской ССР.В послевоенные годы Пиримкул Кадыров работал в колхозе, на дорожном строительстве, а затем на Бекабадском металлургическом заводе.В 1951-году, после окончания Ташкентского государственного университета, поступил в аспирантуру Литературного института имени М. Горького в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Послевоенное творчество Абдуллы Каххора".С 1954 по 1963 годы работал советником по узбекской литературе в Союзе писателей бывшего СССР.В 1963-1976 годах работал старшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Узбекистана.В 1990-2000 годах Пиримкул Кадыров работал заместителем председателя, а затем председателем комитета по науке и культуре Олий Мажлиса.В последние годы писатель возглавлял отдел прозы в Союзе писателей Узбекистана.Народный писатель Узбекистана Пиримкул Кадыров скончался 21 декабря 2010 года в возрасте 82 лет.ТворчествоЕго первый рассказ "Студенты" был опубликован в 1950-году, когда он сам учился в вузе.После этого один за другим печатаются его рассказы "Кайф", "Огонь", повести "Ценность", "Вольность", "Наследие", повесть-легенда "Спасение", сборники повестей и рассказов "Приключения", "Яйра поступает в институт". Большую известность писателю принесли романы "Три корня" и "Алмазный пояс" принесли ему большую известность.Произведения "Звёздные ночи" и "Хумоюн" Пиримкула Кадырова стали жемчужинами исторической прозы Узбекистана.Пиримкул Кадыров занимался также научной деятельностью. Его перу принадлежат брошюры "Народный язык и реалистическая проза", "Язык и душа".По сценарию писателя снят художественный фильм "Твои следы" о работниках нефтяной промышленности.НаградыПиримкул Кадыров удостоен почетных званий "Эл-юрт ҳурмати" и "Народный писатель Узбекистана", награжден орденом "Буюк хизматлари учун".
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биография, узбекистан, писатель, пиримкул кадыров
биография, узбекистан, писатель, пиримкул кадыров
Пиримкул Кадыров — биография
20:35 27.09.2023 (обновлено: 20:45 27.09.2023)
Пиримкул Кадыров – Народный писатель Узбекистана, историк, ученый-литературовед.
Пиримкул Кадыров, один из крупнейших деятелей узбекской прозы, родился 25-октября 1928-года в селе Кенгкуль Ура-Тюбинского района Таджикской ССР.
В послевоенные годы Пиримкул Кадыров работал в колхозе, на дорожном строительстве, а затем на Бекабадском металлургическом заводе.
В 1951-году, после окончания Ташкентского государственного университета, поступил в аспирантуру Литературного института имени М. Горького в Москве. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Послевоенное творчество Абдуллы Каххора".
С 1954 по 1963 годы работал советником по узбекской литературе в Союзе писателей бывшего СССР.
В 1963-1976 годах работал старшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Узбекистана.
В 1990-2000 годах Пиримкул Кадыров работал заместителем председателя, а затем председателем комитета по науке и культуре Олий Мажлиса.
В последние годы писатель возглавлял отдел прозы в Союзе писателей Узбекистана.
Народный писатель Узбекистана Пиримкул Кадыров скончался 21 декабря 2010 года в возрасте 82 лет.
Его первый рассказ "Студенты" был опубликован в 1950-году, когда он сам учился в вузе.
После этого один за другим печатаются его рассказы "Кайф", "Огонь", повести "Ценность", "Вольность", "Наследие", повесть-легенда "Спасение", сборники повестей и рассказов "Приключения", "Яйра поступает в институт". Большую известность писателю принесли романы "Три корня" и "Алмазный пояс" принесли ему большую известность.
Произведения "Звёздные ночи" и "Хумоюн" Пиримкула Кадырова стали жемчужинами исторической прозы Узбекистана.
Пиримкул Кадыров занимался также научной деятельностью. Его перу принадлежат брошюры "Народный язык и реалистическая проза", "Язык и душа".
По сценарию писателя снят художественный фильм "Твои следы" о работниках нефтяной промышленности.
Пиримкул Кадыров удостоен почетных званий "Эл-юрт ҳурмати" и "Народный писатель Узбекистана", награжден орденом "Буюк хизматлари учун".