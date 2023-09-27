https://uz.sputniknews.ru/20230927/pogoda-tashkent-27-sentyabr-2023-39325395.html
Прохладнее не становится — погода в Ташкенте на 27 сентября
Прохладнее не становится — погода в Ташкенте на 27 сентября
В среду синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
2023-09-27T05:07+0500
2023-09-27T05:07+0500
2023-09-27T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +27-29.
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Прохладнее не становится — погода в Ташкенте на 27 сентября
В среду синоптики прогнозируют в столице небольшую, временами переменную облачность.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +27-29.