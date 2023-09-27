https://uz.sputniknews.ru/20230927/pogoda-uzbekistan-28-sentyabr-2023-39365970.html

В каких регионах понадобятся зонты — погода в Узбекистане на 28 сентября

В каких регионах понадобятся зонты — погода в Узбекистане на 28 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.

2023-09-27T14:55+0500

2023-09-27T14:55+0500

2023-09-27T14:55+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Дожди и грозы местами возможны только в горных районах.Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до +18 градусов.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — с переходом в западный. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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