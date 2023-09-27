https://uz.sputniknews.ru/20230927/pogoda-uzbekistan-28-sentyabr-2023-39365970.html
В каких регионах понадобятся зонты — погода в Узбекистане на 28 сентября
В каких регионах понадобятся зонты — погода в Узбекистане на 28 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
2023-09-27T14:55+0500
2023-09-27T14:55+0500
2023-09-27T14:55+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Дожди и грозы местами возможны только в горных районах.Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до +18 градусов.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — с переходом в западный. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
В каких регионах понадобятся зонты — погода в Узбекистане на 28 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik
. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Дожди и грозы местами возможны только в горных районах.
Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до +18 градусов.
В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — с переходом в западный. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы республики — 17-22 градусов тепла.