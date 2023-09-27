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https://uz.sputniknews.ru/20230927/samarkand-status-kultura-stolitsa-islamskiy-mir-39350533.html
Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году
Этот статус позволит показать миру культурное наследие одного из древнейших городов Центральной Азии.
2023-09-27T11:04+0500
2023-09-27T11:29+0500
узбекистан
самарканд
ислам
культура
мир
культурная столица
статус
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Новый статус Самарканда утвердили в ходе 12-й конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в Катаре, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Делегацию Узбекистана возглавляет министр культуры Озодбек Назарбеков.Одним из главных событий мероприятия стало утверждение Самарканда культурной столицей исламского мира в 2025 году.Культурной столицей исламского мира в 2024 году станет город Шуша в Карабахской области Азербайджана. Также участники конференции "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире" обсудили ряд других вопросов, в том числе связанных с борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей.
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узбекистан самарканд статус ислам культура мир культурная столица

Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году

11:04 27.09.2023 (обновлено: 11:29 27.09.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Этот статус позволит показать миру культурное наследие одного из древнейших городов Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Новый статус Самарканда утвердили в ходе 12-й конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в Катаре, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаОзодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира
Озодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Озодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
Делегацию Узбекистана возглавляет министр культуры Озодбек Назарбеков.
Одним из главных событий мероприятия стало утверждение Самарканда культурной столицей исламского мира в 2025 году.
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаОзодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира
Озодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Озодбек Назарбеков в 12-й конференции министров культуры исламского мира
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
"Этот статус дает нам возможность еще раз показать миру наше культурное наследие", — отметили в ведомстве.
Культурной столицей исламского мира в 2024 году станет город Шуша в Карабахской области Азербайджана.
Также участники конференции "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире" обсудили ряд других вопросов, в том числе связанных с борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей.
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