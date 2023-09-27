https://uz.sputniknews.ru/20230927/samarkand-status-kultura-stolitsa-islamskiy-mir-39350533.html

Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году

Самарканд выбрали культурной столицей исламского мира в 2025 году

Этот статус позволит показать миру культурное наследие одного из древнейших городов Центральной Азии.

2023-09-27T11:04+0500

2023-09-27T11:04+0500

2023-09-27T11:29+0500

узбекистан

самарканд

ислам

культура

мир

культурная столица

статус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943568_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e801e481289924410195a2db99bf994a.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Новый статус Самарканда утвердили в ходе 12-й конференции министров культуры исламского мира, которая проходит в Катаре, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Делегацию Узбекистана возглавляет министр культуры Озодбек Назарбеков.Одним из главных событий мероприятия стало утверждение Самарканда культурной столицей исламского мира в 2025 году.Культурной столицей исламского мира в 2024 году станет город Шуша в Карабахской области Азербайджана. Также участники конференции "На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире" обсудили ряд других вопросов, в том числе связанных с борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд статус ислам культура мир культурная столица