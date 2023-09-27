https://uz.sputniknews.ru/20230927/sholts-berbok-osvistali-iz-za-ukrainy-39371761.html
Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Разгневанные немцы обвинили канцлера и главу МИД ФРГ в развязывании конфликта на Украине и кризисе в своей стране.
2023-09-27T17:35+0500
2023-09-27T17:35+0500
2023-09-27T17:35+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Жители Нюрнберга и Аугсбурга дружно освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналену Бербок во время предвыборного турне, сообщает Spiegel.Причиной недовольства немцев стали проблемы, вызванные помощью Украине, сообщает издание. Несмотря на то, что двое политиков представляют разные партии: Шольц – партию социал-демократов, а Бербок – "Зеленых", встречали их одинаково неприветливо.Канцлера обвинили в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд.Партию Бербок обвинили в военных поставках на Украину, а ей самой посоветовали "свалить отсюда".Как показал опрос института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, в настоящее время самое низкое со времен выборов 2021 года.
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в мире германия фрг канцлер олаф шольц министр иностранных дел анналена бербок нюрнберг аугсбург скандал поддержка украины недовольство жителей
в мире германия фрг канцлер олаф шольц министр иностранных дел анналена бербок нюрнберг аугсбург скандал поддержка украины недовольство жителей
Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Разгневанные немцы обвинили канцлера и главу МИД ФРГ в развязывании конфликта на Украине и кризисе в своей стране.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Жители Нюрнберга и Аугсбурга дружно освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналену Бербок во время предвыборного турне, сообщает Spiegel
.
Причиной недовольства немцев стали проблемы, вызванные помощью Украине, сообщает издание. Несмотря на то, что двое политиков представляют разные партии: Шольц – партию социал-демократов, а Бербок – "Зеленых", встречали их одинаково неприветливо.
"Оскорбления, крики "б-у-у" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", — говорится в сюжете немецкого издания.
Канцлера обвинили в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд.
"Смена декораций. Предвыборное выступление Анналены Бербок в Аугсбурге. "Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", — заявил ведущий.
Партию Бербок обвинили в военных поставках на Украину, а ей самой посоветовали "свалить отсюда".
Как показал опрос института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, в настоящее время самое низкое со времен выборов 2021 года.