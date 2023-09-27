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https://uz.sputniknews.ru/20230927/sholts-berbok-osvistali-iz-za-ukrainy-39371761.html
Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Разгневанные немцы обвинили канцлера и главу МИД ФРГ в развязывании конфликта на Украине и кризисе в своей стране.
2023-09-27T17:35+0500
2023-09-27T17:35+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Жители Нюрнберга и Аугсбурга дружно освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналену Бербок во время предвыборного турне, сообщает Spiegel.Причиной недовольства немцев стали проблемы, вызванные помощью Украине, сообщает издание. Несмотря на то, что двое политиков представляют разные партии: Шольц – партию социал-демократов, а Бербок – "Зеленых", встречали их одинаково неприветливо.Канцлера обвинили в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд.Партию Бербок обвинили в военных поставках на Украину, а ей самой посоветовали "свалить отсюда".Как показал опрос института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, в настоящее время самое низкое со времен выборов 2021 года.
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в мире германия фрг канцлер олаф шольц министр иностранных дел анналена бербок нюрнберг аугсбург скандал поддержка украины недовольство жителей
в мире германия фрг канцлер олаф шольц министр иностранных дел анналена бербок нюрнберг аугсбург скандал поддержка украины недовольство жителей

Шольца и Бербок освистали из-за Украины

17:35 27.09.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLКанцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Баербок на пресс-конференции после посещения Федерального ведомства иностранных дел 17 января 2023 года в Бранденбурге-на-Хафеле.
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Баербок на пресс-конференции после посещения Федерального ведомства иностранных дел 17 января 2023 года в Бранденбурге-на-Хафеле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Разгневанные немцы обвинили канцлера и главу МИД ФРГ в развязывании конфликта на Украине и кризисе в своей стране.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Жители Нюрнберга и Аугсбурга дружно освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел страны Анналену Бербок во время предвыборного турне, сообщает Spiegel.
Причиной недовольства немцев стали проблемы, вызванные помощью Украине, сообщает издание. Несмотря на то, что двое политиков представляют разные партии: Шольц – партию социал-демократов, а Бербок – "Зеленых", встречали их одинаково неприветливо.
"Оскорбления, крики "б-у-у" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", — говорится в сюжете немецкого издания.
Канцлера обвинили в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд.
"Смена декораций. Предвыборное выступление Анналены Бербок в Аугсбурге. "Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", — заявил ведущий.
Партию Бербок обвинили в военных поставках на Украину, а ей самой посоветовали "свалить отсюда".
Как показал опрос института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, в настоящее время самое низкое со времен выборов 2021 года.
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