https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-azerbaydjan-avtoperevozki-izmeneniya-39349400.html
Что изменилось в автомобильных перевозках между Узбекистаном и Азербайджаном
Что изменилось в автомобильных перевозках между Узбекистаном и Азербайджаном
Между двумя странами определили обмен дополнительными бланками разрешений на 2023 год и квоту разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году.
2023-09-27T09:59+0500
2023-09-27T09:59+0500
2023-09-27T11:25+0500
общество
узбекистан
азербайджан
автомобили
международные перевозки
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений, сообщает Минтранс. Соответствующей договоренности достигли на заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате видеоконференцсвязи.Участники обсудили нынешнее состояния международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков. Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами — транзитные, двусторонние и трехсторонние.Также Минтранс обратился к национальным перевозчикам, чтобы они учитывали нововведения в своей деятельности.
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общество узбекистан азербайджан автомобили международные перевозки
общество узбекистан азербайджан автомобили международные перевозки
Что изменилось в автомобильных перевозках между Узбекистаном и Азербайджаном
09:59 27.09.2023 (обновлено: 11:25 27.09.2023)
Между двумя странами определили обмен дополнительными бланками разрешений на 2023 год и квоту разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений, сообщает
Минтранс.
Соответствующей договоренности достигли на заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате видеоконференцсвязи.
Участники обсудили нынешнее состояния международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков.
"На совещании определен обмен дополнительными бланками двусторонних разрешений на 2023 год и квота видов разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами — транзитные, двусторонние и трехсторонние.
Также Минтранс обратился к национальным перевозчикам, чтобы они учитывали нововведения в своей деятельности.