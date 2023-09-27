https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-azerbaydjan-avtoperevozki-izmeneniya-39349400.html

Что изменилось в автомобильных перевозках между Узбекистаном и Азербайджаном

Что изменилось в автомобильных перевозках между Узбекистаном и Азербайджаном

Между двумя странами определили обмен дополнительными бланками разрешений на 2023 год и квоту разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году.

2023-09-27T09:59+0500

2023-09-27T09:59+0500

2023-09-27T11:25+0500

общество

узбекистан

азербайджан

автомобили

международные перевозки

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений, сообщает Минтранс. Соответствующей договоренности достигли на заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате видеоконференцсвязи.Участники обсудили нынешнее состояния международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков. Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами — транзитные, двусторонние и трехсторонние.Также Минтранс обратился к национальным перевозчикам, чтобы они учитывали нововведения в своей деятельности.

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