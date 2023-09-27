https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-elektro-gibridnyy-avtomobil-proizvodstvo-39368041.html

В Узбекистане начнут выпускать электро и гибридные авто

В Узбекистане начнут выпускать электро и гибридные авто

Инвестиционный проект предусматривает производство 300 тысяч автомобилей ежегодно.

2023-09-27T16:05+0500

2023-09-27T16:05+0500

2023-09-27T17:44+0500

узбекистан

автомобили

выпуск

совместное предприятие

китай

электромобиль

проект

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Компания BYD Auto и АО "Узавтосаноат" создадут совместное предприятие "BYD Uzbekistan Factory" по выпуску электрических и гибридных автомобилей (такие авто можно и заряжать от электричества, и заправлять традиционным топливом) в Узбекистане, сообщает МИПТ. Соответствующее соглашение "Организация производства электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих в Узбекистане" подписали министерство инвестиций, промышленности и торговли и Китайский конгломерат BYD в ходе визита в республику делегации во главе с основателем и президентом компании "BYD Company Ltd" Ван Чуаньфу.Согласно документу, на первом и втором этапах планируют производить 50 тыс. машин. А после завершения третьего этапа — 300 тыс.Проект предусматривает производство полного цикла автомобилей на новых источниках энергии BYD, включая этапы сварки, покраски и сборки.BYD Uzbekistan Factory в СЭЗ "Джизак" станет первым совместным предприятием китайского мирового лидера электромобилей за пределами КНР. Это стало возможным, благодаря промышленным и научно-техническим достижениям узбекского автомобилестроения, а также инвестиционной привлекательности Узбекистана.Для справки: Компания "BYD", основанная в 1995 году, в настоящее время является ведущим мировым производителем автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Компания имеет более чем 27-летний опыт исследований и разработок в области аккумуляторных батарей и известна во всем мире своими инновациями, включая право собственности на всю цепочку поставок для электромобилей. Автомобили компании на новых источниках энергии используют на 6 континентах, в более чем 70 странах и регионах и свыше 400 городах.

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