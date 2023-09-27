https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-rumi-proizvedeniya-reestr-yunesko-39347028.html
Произведения Руми, хранящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО
Произведения Руми, хранящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО
Произведения Жалолиддина Руми, находящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО
2023-09-27T07:12+0500
2023-09-27T07:12+0500
2023-09-27T07:12+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Коллекцию произведений Жалолиддина Руми, находящуюся в Узбекистане, включили в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заведующий отделом исследования исторических документов Института востоковедения Санжар Гуломов.Коллекция произведений средневекового мыслителя находится в хранилище Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.По мнению Гуломова, включение собрания произведений одного из величайших деятелей мировой литературы, великого мыслителя Мавлоно Жалолиддина Мухаммада Балхи Руми (1207-1273) в реестр ЮНЕСКО “Память мира” стало событием мирового масштаба.Также он сообщил, что труды Жалолиддина Руми и дальше будут храниться в Институте востоковедения. Только теперь это осуществляется под эгидой ЮНЕСКО.В 2017 году Национальная комиссия Турции по делам ЮНЕСКО выдвинула инициативу о представлении в ЮНЕСКО произведений Руми в сотрудничестве со странами, имеющими их в своих государственных фондах.По его словам, этот вопрос очень серьезный. Кроме того, работа в данном направлении должна вестись совместными усилиями стран, где также есть рукописи Руми, что позволит популяризировать труды известного поэта и богослова.Санжар Гуломов также рассказал о вручении Институту востоковедения имени Абу Райхана Беруни сертификата, подтверждающего, что коллекция произведений Руми, находящаяся в фонде института, зарегистрирована в Международном реестре ЮНЕСКО "Память мира".Для справки: сборник “Мавлоно Куллияти”, хранящийся в Узбекистане, представляет собой полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова, считавшегося одним из великих суфиев, живших в XIII веке.Все произведения написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения.Их перевели на многие языки. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.Реестр "Память мира" учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494.
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узбекистан культура произведения жалолиддина руми институт востоковедения имени абу райхана беруни санжар гуломов реестр юнеско unesco
узбекистан культура произведения жалолиддина руми институт востоковедения имени абу райхана беруни санжар гуломов реестр юнеско unesco
Произведения Руми, хранящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО
Эксклюзив
Произведения Жалолиддина Руми, находящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Коллекцию произведений Жалолиддина Руми, находящуюся в Узбекистане, включили в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира". Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил заведующий отделом исследования исторических документов Института востоковедения Санжар Гуломов.
Коллекция произведений средневекового мыслителя находится в хранилище Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.
По мнению Гуломова, включение собрания произведений одного из величайших деятелей мировой литературы, великого мыслителя Мавлоно Жалолиддина Мухаммада Балхи Руми (1207-1273) в реестр ЮНЕСКО “Память мира” стало событием мирового масштаба.
“Работы Мавлоно привлекают публику не только своим высоким художественным мастерством, но и сильной жизненной философией. Несмотря на то, что таким его творениям, как “Фихи мо фихий”, “Мавайзи майолиси саба” и “Мактублар” уже более семи веков, интерес к ним не ослабевает, а только растет”, — сказал специалист.
Также он сообщил, что труды Жалолиддина Руми и дальше будут храниться в Институте востоковедения. Только теперь это осуществляется под эгидой ЮНЕСКО.
В 2017 году Национальная комиссия Турции по делам ЮНЕСКО выдвинула инициативу о представлении в ЮНЕСКО произведений Руми в сотрудничестве со странами, имеющими их в своих государственных фондах.
“По данной теме мы провели ряд международных встреч. Поначалу у меня даже возник вопрос — если наши ценные рукописи ещё в 2000 году полностью вошли в международный список мировой памяти, то для чего нашему учреждению нужно представлять отдельно несколько экземпляров. Но здесь возникла ещё одна задача — существуют фонды, рукописи которых по каким-то причинам не включены в список ЮНЕСКО. Они, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы войти в этот реестр”, — объяснил Гуломов.
По его словам, этот вопрос очень серьезный. Кроме того, работа в данном направлении должна вестись совместными усилиями стран, где также есть рукописи Руми, что позволит популяризировать труды известного поэта и богослова.
Санжар Гуломов также рассказал о вручении Институту востоковедения имени Абу Райхана Беруни сертификата, подтверждающего, что коллекция произведений Руми, находящаяся в фонде института, зарегистрирована в Международном реестре ЮНЕСКО "Память мира".
“ЮНЕСКО обязательно на первоначальном этапе окажет содействие в вопросах сохранения или научной реставрации произведений Мавлоно Руми, и это важно”, - сказал Гуломов.
Для справки: сборник “Мавлоно Куллияти”, хранящийся в Узбекистане, представляет собой полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова, считавшегося одним из великих суфиев, живших в XIII веке.
Все произведения написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения.
Их перевели на многие языки. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.
Реестр "Память мира" учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494.