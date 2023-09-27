https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-rumi-proizvedeniya-reestr-yunesko-39347028.html

Произведения Руми, хранящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО

Произведения Руми, хранящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО

Произведения Жалолиддина Руми, находящиеся в Узбекистане, включили в реестр ЮНЕСКО

2023-09-27T07:12+0500

2023-09-27T07:12+0500

2023-09-27T07:12+0500

узбекистан

культура

литература

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/917/83/9178351_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_4d627887361845d6bad2702453a82bbb.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Коллекцию произведений Жалолиддина Руми, находящуюся в Узбекистане, включили в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заведующий отделом исследования исторических документов Института востоковедения Санжар Гуломов.Коллекция произведений средневекового мыслителя находится в хранилище Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.По мнению Гуломова, включение собрания произведений одного из величайших деятелей мировой литературы, великого мыслителя Мавлоно Жалолиддина Мухаммада Балхи Руми (1207-1273) в реестр ЮНЕСКО “Память мира” стало событием мирового масштаба.Также он сообщил, что труды Жалолиддина Руми и дальше будут храниться в Институте востоковедения. Только теперь это осуществляется под эгидой ЮНЕСКО.В 2017 году Национальная комиссия Турции по делам ЮНЕСКО выдвинула инициативу о представлении в ЮНЕСКО произведений Руми в сотрудничестве со странами, имеющими их в своих государственных фондах.По его словам, этот вопрос очень серьезный. Кроме того, работа в данном направлении должна вестись совместными усилиями стран, где также есть рукописи Руми, что позволит популяризировать труды известного поэта и богослова.Санжар Гуломов также рассказал о вручении Институту востоковедения имени Абу Райхана Беруни сертификата, подтверждающего, что коллекция произведений Руми, находящаяся в фонде института, зарегистрирована в Международном реестре ЮНЕСКО "Память мира".Для справки: сборник “Мавлоно Куллияти”, хранящийся в Узбекистане, представляет собой полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова, считавшегося одним из великих суфиев, живших в XIII веке.Все произведения написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения.Их перевели на многие языки. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.Реестр "Память мира" учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан культура произведения жалолиддина руми институт востоковедения имени абу райхана беруни санжар гуломов реестр юнеско unesco